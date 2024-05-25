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全国大中学生心理健康日主题活动在京举行

2024年05月25日21:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月25日电（白炅）全国大中学生心理健康日主题活动今日在京举行，教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席。

活动现场。北京师范大学供图

活动现场。北京师范大学供图

王嘉毅指出，教育部举办首个全国学生心理健康宣传教育月和大中学生心理健康日主题活动，动员全社会共同关心关注学生心理健康，促进学生健康成长。下一步，要通过持续落实健康第一的教育理念、注重身心一体促健康、全面促进家校医社协同治理、加强科学研究和宣传普及、聚焦重点狠抓落实等举措，进一步推进全国学生心理健康工作。

活动中，全国学生心理健康工作咨询委员会全体委员、部分学生心理健康工作专家和一线工作者围绕“护航学生心理健康发展：家-校-医-社协同一体化”“AI+心理：心理关怀技术的新发展”主题，分别做主题报告，针对学生心理健康进行学术研讨。此外，全国学生心理健康监测平台建设正式启动，为地方和学校学生心理健康工作提供科学指导和支持。

据了解，在首个全国学生心理健康宣传教育月期间，由教育部指导，人民网联合全国学生心理健康工作咨询委员会、北京师范大学推出的全国学生心理健康大讲堂同步播出第一讲和第二讲，全面提升师生、家长心理健康知识水平和素养。

(责编：鲁婧、刘凡)

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