论坛现场。湖南师范大学供图

人民网北京5月21日电 （记者李依环）区域国别音乐研究的理论与方法学术论坛日前在湖南师范大学举办。当天，湖南师范大学音乐学院艺术人类学研究所揭牌成立。

据悉，该研究所成立后，将致力于学术成果立项、出版与发表，为湖南师范大学音乐学院的学科评估、跨学科研究、整合艺术学理论研究的各种学科资源提供科研成果支持，着力促进国内外学术交流合作、打造高水平科研创新团队、加强学术生态建设。

湖南省委教育工委委员、省教育厅党组成员余伟良表示，湖南省高度重视湖湘音乐文化的传承、发展、研究与推广，大力推进省内高校与国内外音乐研究机构、音乐学院间的交流合作，促进湖湘音乐文化在海外的传播。区域国别音乐研究以独特的视角对海内外音乐进行全面解读和深度剖析，有助于更深入地了解世界各国音乐文化的特点和发展趋势。

湖南师范大学副校长刘怀德表示，音乐作为人类共通的语言有着鲜明的区域国别特征，开展区域国别音乐研究是理解一个地区、一个国家文明的有效途径。希望各位专家学者广泛交流，聚焦区域国别音乐研究的新理论、新方法，将论坛打造成为一个具有持续吸引力、长青生命力的学术品牌。

湖南师范大学音乐学院党委书记王铁钢从学科建设、科学研究、人才队伍等方面进行介绍。他表示，近年来，湖南师范大学音乐学院的学科建设实现了突破性的发展。希望通过本次论坛来搭建更多的交流沟通平台，为区域国别音乐研究谋新篇、开新局，从而拓展音乐研究的新领域。

据悉，论坛由湖南师范大学主办，湖南师范大学音乐学院承办，同期设置主旨发言、学者发言与评议环节，来自中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中国艺术研究院等30多所高校及科研院所的200余名专家、学者现场参加研讨。（李依环、李星星）

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