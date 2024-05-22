原标题：2024年全国科技活动周即将启动

记者21日从科技部获悉，由科技部、中央宣传部、中国科协主办的2024年全国科技活动周将于5月25日—6月1日举办。聚焦“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”主题，今年全国科技活动周将重点宣传党的二十大关于科技创新重大决策部署，以及近年来科技创新最新成果等。

据悉，科技部、北京市将在北京石景山区首钢园11号馆举办科技创新展览和科学家精神专题展。科技创新展览将重点展示200多项优秀科技创新成果，聚焦新一代信息技术、医药健康、能源科技、现代农业、智能制造等新兴产业，第三次新疆综合科学考察、新一代人造太阳“中国环流三号”、“梦想”号大洋钻采船、“爱达·魔都号”大型邮轮、“北脑二号”智能脑机系统等最新科技成果将集中亮相。展览还设有自然灾害与火灾自救训练、智能触电急救模拟、“双眼登珠峰”VR展示、以航天员视角乘坐神舟飞船等互动体验活动。

科学家精神专题展则集中展示我国老中青科技工作者的先进事迹，讲述他们矢志报国、赓续传承，与祖国同呼吸、共命运的奋斗历程，生动展现“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神。此外，展览现场还将开展“科学第一现场”直击科技周、北京市科普讲解大赛决赛、北京市科普实验展演大赛决赛等特色活动。

科技活动周期间，科技部将联合相关部门和地方开展“知水护水 筑梦同行”、“安全屋——守护安全 伴你童行”、“系好学术生涯‘第一粒扣子’”、“两弹一星”精神进校园、国家生态环境科普基地开放、“走近大国重器——港珠澳大桥”等轮值主场活动。各地方各部门将举办近200项特色群众性科技活动，相关部门将同步举办自然资源科技周、交通运输科技周、农业科技周等特色活动。

记者了解到，科技部还将开展科技列车行、全国科普讲解大赛、全国科普微视频大赛、全国科学实验展演汇演、全国优秀科普展品巡展暨流动科技馆进基层、科普援藏、全国青少年创·造实践、文化科技卫生“三下乡”、科普“大家”说等一系列贯穿全年的示范性科技活动。

（记者刘垠）

(责编：郝孟佳、李昉)