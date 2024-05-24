本报记者 李嘉宝

近日，在莫斯科中国国际学校开设的中文兴趣班上，学生正在上课。

吴 昊供图

近日，俄中商务园总裁陈志刚（左一）随圣彼得堡市议会代表团考察上海市虹桥管委会。

陈志刚供图

今年是中俄建交75周年。近年来，在元首外交战略引领下，中俄关系持续健康发展，各领域务实合作稳步推进。在中俄民间友好往来中，活跃着华侨华人的身影。他们是中俄友谊的讲述者，更是书写者。

吴昊：

“培养传播中俄友谊的使者”

“跟我读，你好……”莫斯科市西北，阿廖什金自然保护区旁的一所学校内，不时传来阵阵中文朗读声。这里是新成立不久的俄罗斯中国国际学校。9月1日，该校将正式迎来第一批学生。

“今年初，学校硬件设施准备齐全。4月，招生工作启动。现在，学校先期开设的中文、书法等兴趣班已经开课。”俄罗斯中国国际学校校长吴昊对本报记者说。

俄罗斯中国国际学校由中国今日教育集团创办，持有俄罗斯联邦司法部颁发的执照和莫斯科市教育与科学局颁发的办学许可证，是俄罗斯第一所以中文和中华文化教育为显著特色的全日制国际学校。

“目前，学校已经举办了三次校园开放日，吸引不少俄罗斯家长及华侨华人家长携子女参观、预约报名。部分家长是专程从圣彼得堡等其他城市赶来的。”在吴昊看来，学校“招生热”背后，是俄罗斯日益升温的“中文热”“中国热”。

旅居俄罗斯25年，吴昊见证了中俄关系的持续发展。“现在，中俄关系达到历史最高水平。两国在贸易、投资、文化、科技、教育等领域的交流日益频繁。对越来越多俄罗斯民众尤其是青年一代来说，学习中文、了解中华文化不仅是兴趣所在，还能增加职业选择，带来更多发展机遇。”他说。

这些年，从成立自己的文化公司、创办介绍中国发展的俄文杂志，到担任俄罗斯华侨华人联合总会秘书长，吴昊一直在为中俄人文交流牵线铺路。现在，作为莫斯科中国国际学校校长，吴昊深感肩上的责任更大了。

“学校不仅会教中文，还会把中医、中国武术、中餐等元素融入课程中。此外，我们计划与当地俄罗斯中小学建立友好学校关系，开展‘中文课进校园’活动，让更多俄罗斯青少年接触中文，感受中华文化之美。”谈起未来的工作计划，吴昊踌躇满志，“希望把这所学校打造成中俄开展文化教育合作的一个平台，培养更多传播中俄友谊的使者。”

陈志刚：

“为中俄企业‘双向奔赴’提供支持”

“在圣彼得堡，我们有自己的‘中国楼’。此时此刻，我就在这里和您通话。”在接受本报记者电话采访时，俄罗斯华商、俄中商务园总裁陈志刚语气中满是自豪。

陈志刚口中的“中国楼”，位于圣彼得堡俄中商务园内。这些年，他在这里接待过一批又一批中国政商考察团，见证了一次又一次中俄企业的对话合作。

自1993年起，陈志刚在俄罗斯留学、经商，至今已有30多年。随着中俄经贸往来越来越密切，两国企业合作意愿高涨，呈现出“双向奔赴”的积极态势。身处其中，陈志刚看到了机遇。2015年，在他的积极推动下，俄中商务园正式成立。

“俄中商务园致力于为中俄两国企业搭建信息交流互动的平台，为中国机构及企业走进俄罗斯提供法务、财务及政策咨询服务。”据陈志刚介绍，截至目前，俄中商务园服务的俄罗斯企业有158家，中国企业有53家。

这段时间，陈志刚的行程安排得满满当当。前不久，他作为圣彼得堡市议会投资委员会专家委员，随该市议会代表团先后访问北京、上海、青岛等地，寻找商机。之后，他又来到黑龙江哈尔滨，落实当地农业及轻工企业落地俄中商务园进度，并洽谈当地产品进驻俄中商务园“中国优品馆”事宜。

“搭桥”越多，陈志刚对中俄经贸合作的观察越细致、思考越深入。

“中国企业进入俄罗斯，产品要‘前置’，让俄罗斯消费者看得见、摸得着。与此相适应，我们提供的服务也要‘前置’，要及时帮助企业打通物流、清关、结算等各个环节，高效解决各种问题。”陈志刚说，目前，俄中商务园正在积极打造“永不落幕”的“中国优品馆”，并以数字技术为支撑建立线上展区，帮助中国企业与俄罗斯本土采购商，尤其是本土电商快速对接产品，以推动更多中国优质商品进入俄罗斯市场。

“简而言之，为中俄企业‘双向奔赴’提供必要支持，就是我一直在做的事。”陈志刚说。

姜彦彬：

“两国人文交流正当其时”

近日，在俄罗斯沃洛格达州切列波韦茨市，一场国际武术节在“冰宫”体育馆举办。中国少林功夫干净利落，如行云流水；俄罗斯格斗术“桑搏”热血沸腾，充满力量……600余名中俄武术家和运动员联袂奉献了一场“功夫盛宴”。

台下，俄罗斯孔子文化促进会会长姜彦彬看得入迷，不时拍手叫好。“体育运动和艺术文化是超越国界、促进国际交流的‘通用语言’。”他由衷感慨。

2024—2025年是中俄文化年。今年以来，一系列丰富多彩的中俄文化交流活动接连举办。最近，姜彦彬正在精心筹备一场重要赛事——第四届“孔子杯”中国体育和文化艺术项目大赛。据他介绍，比赛将设中国武术、围棋、中国象棋、汉语儒学知识、少年儿童中国风绘画、中国书法等竞赛项目，现场还将设置中国声乐、中国舞蹈、中国乐器、茶艺、中医等展演项目。

“一年上一个新台阶，比赛项目越来越多，人气也越来越旺。”谈起前三届比赛的情况，姜彦彬难掩兴奋，“参赛选手及观众人数逐年增多，大赛举办地也从我们侨团的活动中心转移至莫斯科伊琳娜·维涅-乌斯曼诺娃体操宫。在去年的第三届比赛中，仅参赛选手和运动员就有上千人。比赛还吸引了许多俄罗斯民众、华侨华人前来观看，并获得多家当地机构、社团的大力支持。”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，中俄互办“国家年”“旅游年”“媒体交流年”“地方合作交流年”“科技创新年”和“体育交流年”等活动，广泛吸引两国民众参加，增进了彼此了解与认同。

“中俄是文化、艺术与体育大国。乘着中俄文化年的东风，两国人文交流正当其时。”姜彦彬说，“除了举办‘孔子杯’比赛外，今年我们还有很多计划，比如在中国河南举办少林武术和俄罗斯‘桑搏’的交流赛、与俄罗斯艺术家合作组建俄中丝路之声青年交响乐团等，希望为促进中俄民心相知相通、相近相亲尽一份力。”

牛华伟：

“推广中文，讲好中华文化故事”

在俄罗斯“上网课”学中文，是一种什么样的体验？参加俄罗斯“媒体+”网络中文课堂的广大中文爱好者最清楚。

“2022年，我们获得中国教育部中外语言交流合作中心批准，在俄罗斯开展网络中文课堂。”俄罗斯“媒体+”网络中文课堂总裁牛华伟向本报记者介绍，该机构致力于开展线上线下中文教育、培养俄罗斯本土中文教师、开发中文教材、组织各类文化交流活动等。

“2019年，中文被纳入俄罗斯国家统一考试。近几年，中文教育在俄普及率显著提升，俄罗斯民众对中文和中华文化的兴趣日益浓厚，‘中文+’职业教育、‘数字化’中文课堂的市场需求越来越旺盛。”牛华伟说，“我们紧紧把握这一机遇，积极推进网络中文课堂发展，受到俄罗斯学生、入职中企的俄罗斯员工及其他中文爱好者的认可。”

今年4月20日，莫斯科548学校举办庆祝国际中文日活动。俄罗斯“媒体+”网络中文课堂是活动承办方之一。俄罗斯中文学习者带来歌曲表演《中国话》《二十四节气歌》《少年中国说》等，展现学习成果。在中华特色文化互动体验区，学生们佩戴“VR眼镜”进入虚拟校园，沉浸式感受中国高等学府的教学氛围。此外，俄罗斯“媒体+”网络中文课堂还为现场观众准备了传统糖画、投壶、书法、鲁班锁、雕版印刷等体验活动。

“莫斯科548学校是我们的长期合作伙伴。学生们在学习中文后，会积极报名来华参加春令营、夏令营活动，近距离感受中华文化的魅力。”牛华伟说。

随着“中文热”升温，一批中国优秀影视剧作品也在俄罗斯“圈粉”。作为欧亚媒体协会主席，牛华伟积极参与中国影视剧在俄罗斯的展播、推广及落地工作。

“中国动画片《百鸟朝凤》、电视剧《猎狐》《大江大河》等备受俄罗斯民众喜爱。希望这些作品走进俄罗斯民众的生活，为中俄人文交流打开更多扇窗。”牛华伟说，“推广中文，讲好中国文化故事，传播好中国文化声音，是我们的使命。”

(责编：李昉、郝孟佳)