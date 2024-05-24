人民网北京5月24日电 （记者郝孟佳）23日，兰州大学与兰州文理学院举行框架合作协议签约仪式。兰州大学将在学科专业、师资队伍、科学研究、人才培养、服务社会等方面支持兰州文理学院高质量发展。

会议现场。校方供图

中国科学院院士、兰州大学校长严纯华表示，本次合作协议的签订是兰州文理学院和兰州大学共同努力、携手共进的成果，也是在新的发展时期面对新时代新要求，两校共同的使命和担当。两校将通过干部队伍和人才队伍的更多互动、教育教学的更多互助、科研和服务社会的更多合作，助力兰州文理学院在2035年建设成本科、硕士、博士多层次办学的文化传媒类大学。

甘肃省委教育工委书记、省教育厅厅长张国珍指出，在《全面振兴中西部高等教育“兰州倡议”》发布后，兰州大学与兰州文理学院签署框架合作协议，是甘肃省新时代振兴中西部高等教育改革先行区建设工作的重要标志。希望兰州大学能持续在学科专业建设、师资队伍提升、教育教学等方面给予兰州文理学院更大的支持，助力兰州文理学院实现跨越式、高质量发展。

兰州文理学院党委书记苟永平表示，在抢抓新时代振兴中西部高等教育改革先行区建设的关键时刻，两校再次签署框架合作协议是推动文理学院实现高质量发展的重大机遇。兰州文理学院将把兰州大学对学校的支持和帮助转化为实现发展的实绩，努力建设高质量发展的高水平应用型大学。

据了解，兰州大学与兰州文理学院于2018年签署了《兰州大学支持兰州文理学院转型发展协议》，在兰州大学的支持和帮助下，兰州文理学院的学科专业水平、师资队伍建设、人才培养质量、社会服务能力等明显提升。

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