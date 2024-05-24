原标题：西航职院：培养一批优秀飞机“医生”

学生在西航职院实训基地培训。 王禹涵摄

日前，陕西省公示了2023年职业教育国家在线精品课程拟推荐名单，西安航空职业技术学院（以下简称西航职院）《航空发动机原理与构造》专业课程成功入选。

记者了解到，西航职院建校68年来，坚持走航空特色发展之路，以培育工匠精神为育人导向，打造国家级“飞机机电设备维修”“无人机应用技术”专业群，为我国航空行业培养了一大批杰出高素质技术技能人才。

课本上学知识 实践中长本领

飞机维修人员是飞机的维护师，就像“医生”一样，诊断和治疗飞机各个系统、零部件的疑难杂症，保障飞机平安飞行。

《航空发动机原理与构造》是高职飞机机电设备维修专业核心课程，也是飞机发动机维修技术等专业的核心课程。记者了解到，根据飞机发动机维修企业典型工作任务及教学的可行性，西航职院为课程构建了航空发动机基础知识、航空发动机结构组成及其特性、航空发动机总体结构及辅助系统等3个递进式模块，分为11个教学情境、58个任务，共计72学时。

航空维修工程学院飞机机电设备维修专业带头人、《航空发动机原理与构造》课程负责人吴冬告诉记者：“我们培养出来的学生大多数在航空公司、航空维修企业担任机务人员，动手能力比较强。”

为了建立教学做一体化的改革体系，让学生们在实践中长知识、学本领，《航空发动机原理与构造》专业课程配备了国家级虚拟仿真实训基地、航空发动机维修省级实训基地以及省级高技能人才培训基地，还与外部机构、企业合作建立了航空维修产业学院及12家校外实习实训基地。

走进1600平方米的校内实训基地，记者看到50余架飞机一字排开。仅是退役的民航发动机，学校就购买了30多台。“这是早期的活塞发动机，我们还拥有涡喷、涡扇、涡桨、涡轴等多种型号的发动机。”吴冬如数家珍。

为了解决航空维修实训中看不到实物、危险性大、成本高等问题，西航职院还投入500万元建设了数字化实验室。《航空发动机原理与构造》课堂上，学生可以利用数字化实验室内的虚拟现实技术，观察发动机的内部结构和工作系统。实验室内还设有按照1∶1比例复刻的3D飞机模拟器，让学生们在掌握理论的基础上，能够随时“上机”实训。

记者了解到，飞机机电设备维修教师团队获批全国高校黄大年式教师团队、国家级职业教育教师教学创新团队，2名教师被聘为全国职业院校技能大赛赛项专家、裁判。

毕业即上岗 上岗即胜任

西航职院航空维修工程学院党总支书记高北雄表示：“我们要培养一批德技并修的学生。他们不仅要具有良好的品德和技术，还要吃得了苦、耐得下心，对企业忠诚度高。”

为了让学生不出校门就能考执照，西航职院投资1500万元建设了民用航空器维修培训基地。同时，学校特别设立“147班”。这个班级的学生在校期间即可考取民用航空器维修（CCAR-147）执照。如果在校期间拿到执照，意味着学生已经具备了维修飞机的资格，实现从学校到企业的无缝衔接。

走进西航职院的实训基地，飞机机电设备维修专业的学生们正在一架波音737飞机上开展机务实操课程。“很震撼，我在学校就能触摸到在一线飞行过的飞机！”大三学生华振良手持检修单，进行起动机滑油勤务。他是首批“147班”的毕业生，今年已经签约春秋航空股份有限公司。

航空维修工程学院院长、全国黄大年式教学团队负责人张超表示，将学历教育和职业教育资格培训相同步，既有效促进学生就业，也大幅降低了企业培养维修人员的周期和费用。

“2023年起，‘147班’每年向多家民航公司输送专业人才200余名。”西航职院招生处处长史小英表示。数据显示，航空维修工程学院毕业生去向落实率常年保持在97%以上。

（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)