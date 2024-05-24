人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

西航职院：培养一批优秀飞机“医生”

2024年05月24日08:34 | 来源：科技日报
小字号

原标题：西航职院：培养一批优秀飞机“医生”

学生在西航职院实训基地培训。 王禹涵摄

学生在西航职院实训基地培训。 王禹涵摄

日前，陕西省公示了2023年职业教育国家在线精品课程拟推荐名单，西安航空职业技术学院（以下简称西航职院）《航空发动机原理与构造》专业课程成功入选。

记者了解到，西航职院建校68年来，坚持走航空特色发展之路，以培育工匠精神为育人导向，打造国家级“飞机机电设备维修”“无人机应用技术”专业群，为我国航空行业培养了一大批杰出高素质技术技能人才。

课本上学知识 实践中长本领

飞机维修人员是飞机的维护师，就像“医生”一样，诊断和治疗飞机各个系统、零部件的疑难杂症，保障飞机平安飞行。

《航空发动机原理与构造》是高职飞机机电设备维修专业核心课程，也是飞机发动机维修技术等专业的核心课程。记者了解到，根据飞机发动机维修企业典型工作任务及教学的可行性，西航职院为课程构建了航空发动机基础知识、航空发动机结构组成及其特性、航空发动机总体结构及辅助系统等3个递进式模块，分为11个教学情境、58个任务，共计72学时。

航空维修工程学院飞机机电设备维修专业带头人、《航空发动机原理与构造》课程负责人吴冬告诉记者：“我们培养出来的学生大多数在航空公司、航空维修企业担任机务人员，动手能力比较强。”

为了建立教学做一体化的改革体系，让学生们在实践中长知识、学本领，《航空发动机原理与构造》专业课程配备了国家级虚拟仿真实训基地、航空发动机维修省级实训基地以及省级高技能人才培训基地，还与外部机构、企业合作建立了航空维修产业学院及12家校外实习实训基地。

走进1600平方米的校内实训基地，记者看到50余架飞机一字排开。仅是退役的民航发动机，学校就购买了30多台。“这是早期的活塞发动机，我们还拥有涡喷、涡扇、涡桨、涡轴等多种型号的发动机。”吴冬如数家珍。

为了解决航空维修实训中看不到实物、危险性大、成本高等问题，西航职院还投入500万元建设了数字化实验室。《航空发动机原理与构造》课堂上，学生可以利用数字化实验室内的虚拟现实技术，观察发动机的内部结构和工作系统。实验室内还设有按照1∶1比例复刻的3D飞机模拟器，让学生们在掌握理论的基础上，能够随时“上机”实训。

记者了解到，飞机机电设备维修教师团队获批全国高校黄大年式教师团队、国家级职业教育教师教学创新团队，2名教师被聘为全国职业院校技能大赛赛项专家、裁判。

毕业即上岗 上岗即胜任

西航职院航空维修工程学院党总支书记高北雄表示：“我们要培养一批德技并修的学生。他们不仅要具有良好的品德和技术，还要吃得了苦、耐得下心，对企业忠诚度高。”

为了让学生不出校门就能考执照，西航职院投资1500万元建设了民用航空器维修培训基地。同时，学校特别设立“147班”。这个班级的学生在校期间即可考取民用航空器维修（CCAR-147）执照。如果在校期间拿到执照，意味着学生已经具备了维修飞机的资格，实现从学校到企业的无缝衔接。

走进西航职院的实训基地，飞机机电设备维修专业的学生们正在一架波音737飞机上开展机务实操课程。“很震撼，我在学校就能触摸到在一线飞行过的飞机！”大三学生华振良手持检修单，进行起动机滑油勤务。他是首批“147班”的毕业生，今年已经签约春秋航空股份有限公司。

航空维修工程学院院长、全国黄大年式教学团队负责人张超表示，将学历教育和职业教育资格培训相同步，既有效促进学生就业，也大幅降低了企业培养维修人员的周期和费用。

“2023年起，‘147班’每年向多家民航公司输送专业人才200余名。”西航职院招生处处长史小英表示。数据显示，航空维修工程学院毕业生去向落实率常年保持在97%以上。

（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部