人民网北京5月24日电 （记者孙竞）今天，2024年高校“礼敬中华优秀传统文化” 宣传教育活动启动仪式暨“中华民族文化探源”京沪高校博物馆馆藏精品展览开幕式在中国传媒大学举行。

据介绍，本届活动以“赓续文化血脉 筑牢信仰根基 谱写青春华章”为主题，以社会主义核心价值观为引领，通过“国学史园”知识竞答、“创承文脉”高校主题数字微展览联展、“铸魂润心”文化育人创新工作案例、“百物匠心”非遗技艺传承创新视频微课等多项专题活动，引导广大高校师生坚定文化自信，坚持守正创新，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

仪式上发布了“礼敬中华优秀传统文化”系列活动主题标识，标识取“礼敬中华，文博天下”之意，采用中国传统闲章之警言章的阳刻形式设计而成。

活动中同步启动了“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动优秀作品巡礼暨“中华民族文化探源”京沪高校博物馆馆藏精品联展。来自京沪30余家高校博物馆馆藏精品及2023年度“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动优秀作品将进行展示，向各高校师生和社会各界展现全国高校在保护、传承和弘扬中华优秀传统文化中的创新举措。

教育部思想政治工作司副司长葛元杰表示，各高校要以办好高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动为契机，广泛动员师生开展学习创作，在学习国学知识、探寻文化历史、掌握发展脉络中，激发校园文化创新创造活力，打造更多校园文化精品；积极推动校园文物和文化遗产的活化利用，让优秀传统文化融入师生生活，真正“活起来”“火起来”“潮起来”；努力营造独具特色的校园文化氛围，挖掘属地非物质文化资源、红色革命文化基因，打造育人平台、创新形式载体，不断汇聚师生担当作为、投身强国建设的强大力量。

据悉，自2014年创立至今，高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动已连续举办8次，培育了“礼敬中华优秀传统文化”示范项目60项，特色展示项目200项，“红色家园”“水墨校园”及“非遗学园”优秀作品300部，已成为大学文化建设的重要工作抓手和思政教育成果的重要展示平台。

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