人民网北京5月29日电 （记者李依环）今天，北京建筑大学大型多功能振动台阵实验室顺利通过专家组成果验收。该实验室共建设有4台三向六自由度多功能振动台，可用于地震和振动模拟，其性能在国内外同类型设备中处于领先水平，未来将面向国内外科研团队开放。

记者了解到，北京建筑大学大型多功能振动台阵实验室于2012年开始进行规划和建设方案论证，分两期进行建设，土建工程始于2015年4月，2019年1月正式完成一期项目土建施工，2024年5月完成项目终验收，整个建设周期历时9年，总投资近3亿元，是该校历史上最重要的科研重器建设项目。

北京建筑大学校长张大玉介绍，大型多功能振动台阵实验室构建了隔震结构多目标一体化设计技术，研发了系列功能可调控、高性能隔震装置，建成了国际领先水平的多功能振动台阵（四台阵）系统。实验室可完成各种长大型桥梁、长型地下结构、大跨结构的多台联动振动试验，以及核电站结构和设备等重要工程试验，将全面服务于土木、建筑、机电、电信、测绘等相关学科专业的科学研究和人才培养。

“实验室建成后可以服务于土木工程、建筑遗产保护工程，以及机械工程、控制工程、信息工程、现代测绘技术、力学等多个学科，这将覆盖学校现有的全部理工类专业。”北京建筑大学首席教授、大型多功能振动台阵建设领导小组执行组长李爱群介绍，除了振动台，实验室建设的L形大型反力墙的高度也突破了现有国内高校同类墙面高度的上限，可以为6层楼高的足尺结构模型提供抗震试验研究。

北京建筑大学党委书记郑宇表示，北建大将以此次多功能台阵实验室落成为契机，进一步建立健全科技攻关体系，加强有组织科研，把实验室打造成具有重要影响的地震和振动模拟国际试验基地。未来，北建大将进一步强化科技创新布局，规划凝练特色科研方向，在韧性城市、城市更新等方面组织优势力量开展技术攻关和工程实践，着力破解建筑抗震、隔震减振等领域“卡脖子”难题，助力北京建设国际科技创新中心，为全面推进中国式现代化作出新的更大贡献。

据悉，振动台是用于地震和振动模拟的大型实验平台，即通过实验平台对工程结构模型开展抗震、减震和隔振的创新研究，旨在提升工程韧性，实现韧性城市和社会可持续发展的目标。该实验平台主要面向复杂建筑结构、交通基础设施、地下工程结构、生命线工程等项目的科学研究，兼顾建筑遗产保护、电气设备、核电设施、大型机械振动等领域的研究，切实提升我国基础设施抗震性能和城市防灾水平。

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