人民网北京5月23日电 （记者孙竞）22日，北京市海淀区中小学心理健康教育动员部署会暨第十四届心理月活动启动会举行。新一批小学教育集团心理副校长代表获颁聘书。记者了解到，目前海淀区中小学均已配备心理副校长，实现了心理副校长资源的全覆盖。

海淀区是全国首批心理健康教育示范区，也是全国学校家庭社会协同育人实验区。海淀区教育科学院院长吴颖惠介绍，海淀区坚持育德与育心相结合，预防与矫治相结合，不断以教育、辅导、支持三级体系建设为抓手，通过心理课、实践活动、成长型校园环境三个课堂推进心理预防性教育；构建班级-年级-学校筛查机制，推进监测、识别、干预模式，开发智能化预约咨询平台，提供“主动式”心理疏导服务；创建分层危机管理体系，创新心理副校长模式，搭建区校、医教互联机制；分层分类提升全体教师心育能力，打造“全员式”科学育人新体系；深化校家社合作，打造“联动式”心理育人共同体，做到全程、全员、全方位地服务于学生成长成才。

本次会议以“五育并举 聚力育心 守护成长”为主题。”海淀区区委常委、组织部长肖丹指出，要通过五育并举促进心理健康教育融入教育教学管理的各环节，贯穿学生成长的全过程，将育人与育才相统一。要坚持分类施策，注重科学引导，既要发挥好“心理委员”等同伴互助作用，又要加强对心理困扰学生的关爱疏导，更要做好风险学生的转介指导。他同时透露，海淀区正在探索人工智能辅助心理教育的新策略，新方法，拓展心理健康教育格局。

对于如何破解当前青少年心理健康问题的难题，海淀区委教工委书记、区教委主任杜荣贞建议：一是强调心理健康要渗透到学校育人的全过程，坚持“五育并举”促进心理健康；二是加强心理健康教师队伍专业化建设，打通学生心理健康工作的“最后一公里”；三是凝聚多部门、多系统合力共同治理，构建心理健康教育的整体生态。

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