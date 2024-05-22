人民网大连5月22日电 （记者李依环）今天，2024年中国-白俄罗斯大学联盟（以下简称“中白大学联盟”）全体大会暨联盟集群机制成立大会在辽宁大连举行。40余所中方高校和近20所白俄罗斯高校代表参加会议。

中国教育部党组成员、副部长陈杰表示，中白大学联盟是两国教育领域为一流高校的教育交流合作共同打造的坚实平台，必将进一步助力双边合作重心下沉、提质增效、加速发展，期望联盟在开创中白高校合作新局面、完善合作新机制、以数字化合作塑造新未来方面发挥好平台的重要作用。

白俄罗斯教育部部长安德烈·伊万涅茨表示，在中白两国领导人的努力下，教育领域发展双边互利合作的巨大潜力已经形成，“一带一路”教育共建的积极落实将为两国人民带来重大利好，期望两国高校在培养创新专业人才、建立联合教育和科研机构、推动青少年交流方面取得新成效。

辽宁省人民政府党组成员、副省长王利波指出，两国高校要通过联盟提供的平台在交流合作上加大“频度”、在人才培养上挖掘“深度”、在文化交融上拓宽“广度”，深化人才培养，扩展文化交融，使联盟成为中白两国友好关系的新纽带、成为国际教育交流合作的新典范。

中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元表示，联盟集群机制为校际合作开创了全新的维度，大连理工大学将继续携手白方秘书处单位及联盟集群各牵头高校，做好联盟工作顶层规划，在高等教育领域持续助力中白全天候全面战略伙伴关系深入发展。

白俄罗斯国立信息与无线电电子大学校长瓦季姆·博古什表示，扩大教育和文化领域的合作将使白中两国人民更好地相互了解。两国高校将在中白大学联盟框架内密切合作，为白俄罗斯和中国的发展作出应有的贡献。

据悉，中国—白俄罗斯大学联盟由中华人民共和国教育部与白俄罗斯共和国教育部共同指导，大连理工大学与白俄罗斯国立信息与无线电电子大学担任中白牵头单位，于2023年11月21日在白俄罗斯明斯克正式成立。联盟由45所中方高校及41所白方高校组成，旨在促进两国之间高等教育交流与学术科研合作，打造国际教育合作新型典范，助力构建中白全天候全面战略伙伴关系。

本次活动由中国教育部、辽宁省人民政府指导，大连理工大学、白俄罗斯国立信息与无线电电子大学主办。当天同期举办多场平行论坛，来自中国、白俄罗斯的多位高校专家、学者，聚焦人类社会发展、高等教育数字化、人文交流等热点问题展开交流。

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