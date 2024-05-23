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清华大学举办首场思政课教师学术沙龙

2024年05月23日11:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月23日电 （记者孙竞）日前，清华大学举办首场思政课教师学术沙龙活动。清华大学党委书记邱勇与马克思主义学院思政课教师们围坐桌前，聚焦“着力提升新时代思政课教师核心素养、守正创新推动思政课建设内涵式发展”主题畅所欲言，分享思考。

据介绍，为深入学习贯彻习近平总书记关于思政课建设的重要讲话重要指示精神、深刻领会阐释“六要”和“八个相统一”的丰富内涵，清华大学邀请14位青年思政课教师组成课题组，围绕“六要”“八个相统一”开展学术研究。思政课教师学术沙龙将为广大师生深入讨论思政课改革提供重要平台。

邱勇表示，过去五年，实施了一系列推进思政课教师队伍建设与思政课改革创新的有效举措。面对新形势新任务，清华要进一步强化“旗帜”“标杆”意识，以学术精神、学理方法开展学术研究、深化学理认知、推动教学实践，以扎实行动践行“教学就是学术”，展现新时代思政课教师深耕思政课程建设的新气象新作为。学校将以更大力度为思政课教师的成长发展提供有力支持，通过改革完善人才评价与激励保障机制引导推动教师将主要精力放在思政课建设上，充分调动教师的积极性主动性创造性，创造条件支持和鼓励更多的教师成长为讲好思政课的大先生。

沙龙上，马克思主义学院院长朱安东介绍了课题研究方案。参加沙龙的青年思政课教师们纷纷结合各自负责的子课题，围绕推进新时代思政课建设高质量发展发表观点、相互探讨。

记者从清华大学了解到，过去五年间，该校持续加强思政课课程体系建设，不断推动思政课教师评聘管理制度机制和思政课教学评价体系改革，围绕“六要”“八个相统一”开展专题研究，形成文献汇编、专题论文、制度实践、研究专著、案例访谈集等系列研究成果。

(责编：李依环、熊旭)

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