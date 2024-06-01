人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

六一儿童节特别策划：当大人过起儿童节

2024年06月01日07:22 | 来源：人民网-教育频道
小字号

“作业写完了吗？”“钢琴练了吗？”“英语读了吗？”……当一觉醒来，孩子成为了“爸爸”。

分数要高，嘴巴要甜，特长要多，“爸爸”的要求可真高！

人生交换，将心比心，原来这并不是我们想要的童年。

十年前的六一前夕，《人民日报》头版刊发了一篇短文——

当大人过起儿童节……（今日谈）

“六一”还没到，已经收到很多短信微信，祝福“儿童节快乐”。上网一看，嚷嚷着要过这个节的大人，还真不少！

不过，让人奇怪的是，很多家长一边说着童年多美好，一边却让自己孩子的童年“没那么美好”：分数要高、嘴巴要甜、特长要多，没完没了的“兴趣班”让孩子们失去兴趣，好不容易放了假却得去上补习班……虽然“不要输在起跑线上”的理由似乎很充分，但没有了色彩的苍白童年，绝对是人生更大的损失。

儿童节到了，大人们正可以在“过节情绪”里，将心比心。培育守护花朵的我们，理应更多站在孩子们的角度，感受他们的快乐，也体会他们的烦恼。不要因为社会的压力、功利的考量，让他们失去了本该拥有的快乐童年。

（刊载于《 人民日报 》2014年05月31日 01 版）

十年后的六一，你给孩子准备了什么节日惊喜？童年很短，未来很长。把童年还给孩子，还童年该有的模样，才是最不该缺席的儿童节“礼物”。

愿亲爱的孩子们，装得下奇思妙想，守得住天真烂漫。

祝大朋友、小朋友节日快乐！

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部