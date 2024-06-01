“作业写完了吗？”“钢琴练了吗？”“英语读了吗？”……当一觉醒来，孩子成为了“爸爸”。

分数要高，嘴巴要甜，特长要多，“爸爸”的要求可真高！

人生交换，将心比心，原来这并不是我们想要的童年。

十年前的六一前夕，《人民日报》头版刊发了一篇短文——

当大人过起儿童节……（今日谈）

“六一”还没到，已经收到很多短信微信，祝福“儿童节快乐”。上网一看，嚷嚷着要过这个节的大人，还真不少！

不过，让人奇怪的是，很多家长一边说着童年多美好，一边却让自己孩子的童年“没那么美好”：分数要高、嘴巴要甜、特长要多，没完没了的“兴趣班”让孩子们失去兴趣，好不容易放了假却得去上补习班……虽然“不要输在起跑线上”的理由似乎很充分，但没有了色彩的苍白童年，绝对是人生更大的损失。

儿童节到了，大人们正可以在“过节情绪”里，将心比心。培育守护花朵的我们，理应更多站在孩子们的角度，感受他们的快乐，也体会他们的烦恼。不要因为社会的压力、功利的考量，让他们失去了本该拥有的快乐童年。

（刊载于《 人民日报 》2014年05月31日 01 版）

十年后的六一，你给孩子准备了什么节日惊喜？童年很短，未来很长。把童年还给孩子，还童年该有的模样，才是最不该缺席的儿童节“礼物”。

愿亲爱的孩子们，装得下奇思妙想，守得住天真烂漫。

祝大朋友、小朋友节日快乐！

(责编：李昉、熊旭)