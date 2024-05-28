人民网北京5月28日电 （记者郝孟佳）近日，“赵旭莹名园长工作室”和“何云竹名园长工作室”联合学术研讨暨全国第七期优秀园长高级研究班集中学习活动在京举办。

会议现场。主办方供图

教育部幼儿园园长培训中心主任缴润凯指出，幼教发展已经从物质环境发展阶段转变到了内涵发展阶段，不再追求表面功夫，而是深挖幼儿需求、时代需求，各园要继续从儿童视角出发，不断推动学前教育高质量发展。

教育部中小学校长和幼儿园园长国家级培训项目管理办公室主任于维涛表示，加强名园长培养是适应教育发展新常态，深化基础教育综合改革的需要，也是满足广大人民群众优质教育资源迫切需求的需要。

北京市大兴区教育委员会副主任寇国新表示，希望经过京川两地园长的深入交流，能更好地发挥名园、名园长的辐射和带动作用。让大家能够从实践的角度，深刻理解感悟和践行教育家精神，促使更多的园长树立教育品牌意识，不断优化办学实践，深入探索教育本质和育人的过程。

会上，四川省绵阳市花园实验幼儿园园长何云竹以《弘扬教育家精神 新时代幼儿教师的新画像》为题作报告，通过自身的专业成长到带好园所教师队伍，再到做好工作室的队伍建设，从“小我”到“大我”，为大家绘制了园长、教师群体、工作室团队三幅画像，分享了她对践行教育家精神的思与行。

北京市大兴区第七幼儿园园长赵旭莹以《践行教育家精神 构建高质量幼儿园文化体系》为题作报告。她表示，园所教师要遵习“博学多能”目标，在此基础上思考如何看待儿童、学前教育的实质等问题，不断构建高质量幼儿园文化体系，努力践行教育家精神，争做新时代“大先生”。

据了解，本次会议由教育部幼儿园园长培训中心和北京市大兴区教育委员会联合主办，与会嘉宾围绕“践行教育家精神 育新时代好儿童”的主题进行学术交流。

(责编：李昉、熊旭)