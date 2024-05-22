人民网北京5月22日电 （记者李昉）“让我们一起跑起来、动起来，拥抱健康阳光的生活……“21日，2024年北京市中小学生“健康一起来”阳光体育运动启动。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀介绍了8项具体行动：开展体育课堂质量提升行动，义务教育阶段落实每天1节体育课，高中阶段每周3-5节体育课；开展每天体育锻炼时长落实计划，学校要落实每天校内1小时体育锻炼要求；广泛开展体育班级赛行动，建立健全市、区、校、班四级校园体育联赛机制；开展体育锻炼趣味提升行动；开展特色品牌提升行动，形成“一校一品”“一校多品”“区区有品牌、校校有特色”的学校体育发展新局面；倡导早锻炼和午锻炼行动；开展体育文化浸润行动，加强体育文化建设；开展全员体育牵手行动，学校体育场地设施在节假日向本校师生家长有序开放，鼓励学校引导家长投入健身行动、参与亲子锻炼。

为落实阳光体育行动，北京市海淀区率先公布中小学生体育锻炼工作方案。海淀区教委主任杜荣贞介绍，各校将开展全员跑步运动，推进“三大球”等球类运动发展，丰富课外体育活动，推进学校体育特色发展。

记者了解到，北京市全年将举办田径、足球、篮球、体质健康测试等覆盖大中小学生的体育比赛和活动6大类159项。同时，北京市将首次举办足球、体质健康班级赛。各区也将结合实际，举办丰富多彩的中小学阳光体育活动。