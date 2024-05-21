人民网北京5月21日电（记者鲁婧） 近日，北京市中小学生心理健康宣传教育月暨学生心理健康“悦心”大讲堂启动仪式在京举办。该活动由北京市教委主办，首都师范大学、北京教育科学研究院和北京教育融媒体中心承办。

北京市教委副主任王攀表示，学生心理健康工作是综合性系统工程，贯穿学校、家庭、社会各个场域，需要家校社协同，形成学生心理健康工作合力。要注重将五育并举促进心理健康的理念转化为实际行动，尤其要发挥体育功能作用，注重体育锻炼的普及性、有效性、趣味性，努力实现“区区有品牌、校校有特色、班班有比赛、人人都参与”，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

启动仪式上，来自北京市丰台区嘉园小学、人大附中亦庄新城学校等6所学校的同学们，表演了生动的心理剧。北京教育科学研究院德育研究中心负责人表示，校园心理剧在形式上是一种戏剧表达，但其本质是一种团体心理辅导，学校可以充分利用其情感慰藉和疗愈的作用，为学生提供更加打动人心的引导、支持与关怀。

启动仪式后，“悦心”大讲堂第一讲开启。大讲堂采用线上线下结合的形式进行专题报告，每个季度聚焦一个主题进行深度研讨、互动交流，包括学业压力与心理健康、心理与行为问题的早期识别与干预、心理健康监测与预警、心理危机应急处理、“家校社医”协同共育，以及心理教师自我关爱等。

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