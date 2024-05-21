人民网北京5月21日电 （记者郝孟佳）20日，北京理工大学协同良乡大学城5所高校共同开展学生党建交流活动暨宣讲联盟成立仪式。本次活动以“发挥党建引领作用，为强国事业培养忠诚干净担当的高素质人才”为主题，分为共学党纪、交流展示、联盟仪式三个重点环节。

会议现场。 北京理工大学供图

北京理工大学党委副书记、副校长庞思平表示，五校携手开展学生党建交流、成立宣讲联盟，是进一步推进优质育人资源开放共享，协力打造大党建、大思政的育人共同体的有益尝试。

庞思平勉励师生，要学纪增信，对党忠诚，用理想信念把准前进“方向盘”；要学纪修身，保持干净，用坚强党性画好人生“坐标轴”；要学纪力行，敢于担当，用实干奉献练就过硬“真本领”，用实打实的举措、硬碰硬的胆量，经风雨、见世面、长才干、壮筋骨，自觉增强党性修养，夯实专业能力，锤炼过硬本领，争做先锋榜样。

会上，中国社会科学院大学党内法规学学科带头人柴宝勇教授为师生解读了《中国共产党纪律处分条例》。五校学生党支部代表依次分享了开展党纪学习教育的做法，展示了党支部的特色品牌和经验做法。

此外，五校还联合开展了学生党纪知识竞赛、学生党支部品牌建设成果展。

下一步，五校将本着信息互通、资源共享、整合优势、协同创新的原则，铸牢党建育人共同体，联合开展学生党建和思政教育特色活动，为培养更多忠诚干净担当的高素质人才贡献智慧和力量。

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