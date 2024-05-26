人民网北京5月26日电 23日至26日，2024北京国际模拟联合国大会在外交学院举办。此次大会主题为“和平·发展·共赢”，旨在鼓励青年一代共同参与和讨论全球性问题，发出中国声音，贡献青年方案。

议题聚焦热点话题 引导青年一代培养国际视野

开幕式上，外交部副部长孙卫东指出，世界百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。联合国作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，在国际事务中具有不可替代的核心作用。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

“青年是国家的未来，也是世界的未来。希望同学们勇于挺膺担当，做中华民族伟大复兴的贡献者；培养世界情怀，做构建人类命运共同体的笃行者；坚持善作善成，做奋进新征程上的拼搏者。”孙卫东表示。

外交学院党委书记崔启明表示，外交学院始终致力于将模拟联合国活动打造为中国青年参与全球治理、构筑人类命运共同体，开拓国际视野、培养我国国际化人才的重要平台。当今世界，人类发展面临前所未有的挑战。实现美好愿景、跨越历史进程，需要一代又一代有志青年的接续奋斗。

大会设置10个委员会 涵盖4种联合国官方工作语言

此次大会共设置10个委员会，涵盖中英法西四种联合国官方工作语言。议题设置紧追时代潮流，引导青少年学子关注国际热点话题。

闭幕会上，外交学院专职党委副书记安青表示，本次大会期间，与会学子从纷繁复杂的现实难题中探寻实现全球之治、解决人类之忧的现实路径；聚焦2030联合国可持续发展目标，关注发展中国家面临的紧迫问题，努力为全球治理、人类进步传递青年声音、提出青年方案、贡献青年力量。

记者了解到，外交学院自1995年首次将模拟联合国活动引入中国。经过多年创新与发展，北京国际模拟联合国大会已成为国内时间最悠久、影响力最大、学术水平最高的模拟联合国活动。（李依环、米亭萱）

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