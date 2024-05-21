儿童青少年是祖国的未来、家庭的希望。儿童青少年的身心健康、全面发展，是全社会共同关注的重大课题。在首个全国学生心理健康宣传教育月，人民网推出“说点‘心理’话”学生心理健康系列科普文章，邀请多位专家学者执笔，共解青少年心理健康难题，引导全社会树立科学养育观念，为学生心理健康保驾护航。

你是否曾因为不想上学，以肚子疼、头晕、恶心为借口，躺在床上总忍不住想发生点什么，每天才可以不去上学？

你也想自己应该很快就能习惯每天作业做到凌晨，早晨天刚亮就在教室里早读的日常生活？

你会慢慢发现起床、上课、考试变得越来越困难，甚至你丧失了睡个好觉的权利？

真的是不想上学，但是为了不受大人的唠叨，为了将来的大学录取通知书，你总是又踏上了去学校的路。

大多数同学都不想上学，大人们总觉得这是因为作业太多、考试太难。当学校里休学的同学越来越多，大家开始猜测谁得了“抑郁症”的时候，其实不上学的原因远非这么简单，每个孩子总有自己的理由。

就请你说给大家听听吧。

早晨，坐在教室里，老师声音洪亮地讲着数学题，你在笔记本上边听边写，喜欢关注你的“瞌睡虫”却在你脑子里唱摇篮曲。老师拍你的桌子把你叫醒，他说不要把学习当成儿戏，高考时差一分就差好多人。可老师不知道，曾经名列前茅的你已经很努力，你比任何人都对自己恨铁不成钢。很多时候，你觉得自己毫无优点可言，在成绩面前，你的前途好像被调成灰色。很多时候，戴上耳机单曲循环喜欢的歌，和朋友吃顿火锅，在阳光中的树荫下走走,都是奢侈的。更别说打局游戏、看场电影、去外地旅游、看演唱会了。

你连做开心的事情，都充满了罪恶感，不知道自己配不配。你从小说和电视节目里想看看成人的世界是什么样，畅想着大学生活是什么样，这样又有了下笔的动力，有了去远方的梦想。心理医生说：如果丧失了让自己开心起来的能力，对未来失去想象，对生活丧失了兴趣，甚至想要伤害自己的时候，可能是抑郁情绪在“吞没”你，一定要快点寻求医生帮助。

你很努力地证明自己，于是睡觉躺了很久也难入睡，上课时头晕乎乎的，考试前不自主地拉肚子，考试的时候手心里都是汗，胃口也越来越差，即使什么都没发生也会担心大祸临头。公布成绩和排名的那天，你心跳像鼓点加速。也许你害怕自己忘了带课本，要一次次临出门检查书包；也许你害怕忘记写考号，检查了一遍又一遍；担心自己听不懂一道题，在心里反复确认。你不知道自己是不是病了，但大家说高中就是很紧张的。心理医生说：心灵焦虑了，躯体也会有反应。紧张焦虑的时候请记得深呼吸，记得课间站起来看看远处，必要时医生可以帮助你。如果反复检查、反复怀疑占用了越来越多的时间，你甚至需要做些什么来抵抗检查的念头，可能是强迫思维和动作在作祟，记得找医生帮忙。

高中，受欢迎的学生有的漂亮可爱，有的风趣幽默，有的成绩优异。也许你内向慢热，即使再努力成绩也达不到自己的期待，脸上会爆痘还有点胖。面对优秀的同学，有时会怀疑，这世界上还有人喜欢我吗？电视里总是看到苗条轻盈的身材，吹弹可破的脸蛋，于是你连镜子也不想照，洗澡时看着自己都很难过。心理医生说：也有一些人因此几乎不吃有营养的食物，吃了饭要催吐，运动时倒地爬不起来，身体变成了瘦骨嶙峋的架子，甚至是危及生命。爱美虽好，但厌食症却是魔鬼。睡眠和运动是获得健康和漂亮的最基本方式，喜欢自己的样子是悦纳自己的第一步。

上学可能是你结识志同道合朋友的最佳方式。即使你总说自己普普通通，你也幸运地有可以一起吃饭、上下学，一起诉说烦恼、互相加油的朋友。同学们走在同一条路上实现各自的梦想，是战友也是对手。在这个日新月异、波谲云诡的时代，人们都说想拥有情绪稳定的朋友。有时会有同学因为矛盾争吵，因为挫折哭泣，但你们遇到问题后总可以顺利地解决问题，变成更坚定的朋友。心理医生说：如果你开始感受到自己被所有人孤立，连老师、父母都不站在你这边；或者你总觉得背后有人在说你不好，甚至一个人时也听得到否定的声音；又或者你的想法不受自己控制，行为情绪总是冲动，这些都可能是心理异常的结果，心理问题在困扰着你，请立即求助精神科医生。

当你背着沉甸甸的书包，拖着疲惫的身躯走出学校时，通常是哪种心情？你可能如释重负地推开家门笑着喊爸爸妈妈，因为他们说不管你学成什么样都会爱你，即使晚自习回家，桌上还有热腾腾的饭菜和新鲜的水果，你觉得自己真是幸福。但你也可能心惊胆战地站在门口，担心爸爸妈妈今晚会不会吵架，担心爸爸会不会喝很多酒；你也可能失望地走进家门，发现爸爸妈妈今晚又不在家，心里有那么多开心或难过的故事，攒了好久想告诉他们；你也可能揉着睡眼，懂事地去帮忙碌的家人干力所能及的家务，帮忙给弟弟妹妹冲奶粉、讲作业。在被大人保护的年纪里，你已经成为了“大人”，这样的你真了不起！但别忘了请先好好保护自己，在精疲力尽的时候，就洗澡睡个好觉吧。在百无聊赖的时候，就给自己时间做喜欢的事。别忘了给自己的开心、得意找个分享者，给自己的伤心、难过找个发泄口。如果你想不到合适的人选，别忘了学校的心理老师、医院的心理热线和诊室里的医生，我们一直在。

请别担心我们会说出你的秘密，我们有着完备的职业操守，保证维护你的隐私。也许你担心精神科药物会发胖、困倦，甚至这辈子都停不了，请多和我们交流，也请遵守医嘱，我们一起努力，办法总比困难多。

我们进入了“内卷”的新时代，大人都不好意思用“考上大学就轻松了”的谎话来骗人。在这个时代，我们可以通过互联网把相隔千里的人联系起来，大数据比我们更了解自己，人工智能也学会揣摩人的心意。也许你总是想不明白，为什么人类要学习？为什么我们要上学？我们难以彻底解释清楚这个问题，但是人类是一种通过学习进化而来的动物。不论你的梦想和野心是在高楼里还是田野上，是在深海还是银河，是具体还是抽象，书本上、课堂里总会有你想知道的知识。所以，大人们希望即将变成的大人的你也可以从浩如烟海的书本里采撷自己需要的东西，希望你可以找到人生的方向。

也许你中途跌倒过、休息过，但能付出汗水、咬紧牙关坚持到这里，你真的很厉害！

即使不想上学的理由这么多，你遇到重重困难，经历层层考验，你也可以走到今天，你真的很勇敢！在这条漫长的旅途中，要好好呵护自己的身心，要时常看路上的风景，祝你成为快乐的大人！（上海交通大学医学院附属精神卫生中心翟天妤、杜亚松）

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(责编：李昉、熊旭)