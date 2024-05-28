人民网北京5月28日电 “五感”体验阁、心灵探索径、休闲逸趣坊、心动同频园、幸福加油站……近日，北京化工大学昌平校区大学生活动中心、校园中心广场热闹非凡，一场以“五育润心，青春向阳”为主题的“百花”心理游园会吸引不少师生驻足体验。

“大学生心理健康教育是学校德育工作的重要组成部分，也是推进‘育人北化’‘幸福北化’的重要抓手。”启动仪式上，北京化工大学心理中心主任邹海燕介绍，今年的活动从设计理念上，立足于心理健康和积极发展的视角，强调健全人格发展，提倡自爱自省自强，鼓励和谐人际交往，推崇互尊互助互信的核心理念。

活动期间，北化工13个院系心理辅导站同步揭牌，未来将全面推进各院（系）二级心理辅导站建设。记者了解到，近年来，北京化工大学积极推进心理健康教育工作。在心理咨询服务方面，咨询师队伍不断壮大，心理中心咨询接待能力逐年提升；心理预防干预方面，建立了“学校-学院-班级-宿舍”四级联动工作机制；在心理健康课程与活动方面，开设多门心理类课程，不断丰富校园心理健康教育活动。（李依环、刘一君）