人民网记者 李依环

“对于高校而言，落实立德树人根本任务，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，服务国家战略需求，助力我国建设世界重要人才中心和创新高地，是责无旁贷的使命。其中，推进高水平的教育对外交流合作也是非常重要的方面。”近日，中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元接受人民网记者专访时表示。

中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元。校方供图

建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑。贾振元表示，教育对外开放是教育强国建设中的重要组成部分。在教育强国建设进程中，要统筹国内国际两个大局，进一步提升对外开放质量和水平。

贾振元向人民网记者介绍，近年来，大连理工大学坚定不移推进教育对外开放，围绕“深化欧美合作内涵建设、完善拓展‘一带一路’合作特色建设，深耕东北亚合作品牌建设”的区域战略布局，在推进实质性合作、创新合作模式、人才联合培养、国际化师资引育、提升国际传播力等方面取得了一系列成果。

“目前我校已经与45个国家和地区的320所海内外知名高校、科研机构等建立了长期稳定的合作关系，与日本立命馆大学、英国莱斯特大学、白俄罗斯国立大学建立了中外合作办学机构，与美国加州大学欧文分校建立了中外合作办学项目。”贾振元说。

贾振元表示，大连理工大学制定了全面推进高水平教育对外开放的规划，聚焦完善全球多元伙伴关系网络，培养在国际上有竞争力的高素质人才，建设具有国际视野的师资队伍，参与全球科技治理，以国际交流合作服务世界重要人才中心和创新高地建设，打造高水平引智平台和拔尖创新人才培养基地，支撑学校“双一流”建设。

记者了解到，2023年11月，中国—白俄罗斯大学联盟在白俄罗斯明斯克成立，大连理工大学是中方牵头高校。今年5月22日，2024年中国—白俄罗斯大学联盟全体大会暨联盟集群机制成立大会在辽宁大连举办。会上，中国高校和白俄罗斯高校聚焦数字技术、先进制造、生命科学、政策与管理、文明对话、中白语言发展与区域合作六大领域，成立六个中白高校合作集群。

对于联盟如何更好发挥作用，贾振元表示，联盟由45所中方高校及41所白方高校组成，旨在促进两国之间高等教育交流与学术科研合作。考虑到联盟高校有各自不同的优势，不同的特点和类型，今年联盟成立了六个合作集群，聚焦中白高校的不同优势特点来推进合作不断走深走实，未来还将探索围绕更多专业展开深入合作。

“实际上，大连理工大学与白方高校前期已经有非常深厚的合作基础。”贾振元表示，未来，大工还将继续和各高校一道，共同探索科学研究，人才培养、文化传承创新的新途径、新模式，共同为经济社会发展贡献智慧和力量。

今年是大连理工大学建校75周年。黄海之滨，巍巍学府。从肇始之初的大连大学工学院，到独立建制的大连工学院，再到更名后的大连理工大学，该校已形成“一校两地三区”办学格局，迈入高质量发展新阶段。

“大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕，面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。建校75年来，大工始终秉持由党创办、为党服务的红色基因，始终秉持求变求新的创新精神，始终秉持矢志一流的卓越追求。面向未来，学校将坚持立德树人，坚持心怀‘国之大者’，坚持深化改革开放，矢志不渝构建办学新格局，以一流大学建设的光辉业绩，续写大工发展的时代新篇，为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。”贾振元表示。

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