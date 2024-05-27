大会现场。杭添 摄

人民网北京5月27日电 26日，东南大学医学与生命科学创新发展大会在南京江北新区举行。会上，东南大学医学与生命科学部正式揭牌，旨在进一步完善学校学术治理体系，推动大医科建设，加快交叉学科发展，营造学科交叉的良好氛围和生态。

开幕式上，中国科学院院士、中国科协名誉主席韩启德对东南大学医学和生命科学的发展提出三点希望，一是进一步加强机制体制创新，多做前瞻性探索，打造医学与生命科学发展的学术特区；二是进一步加强学科交叉研究，充分发挥学校工科学科群的强大优势，在医工结合科技创新方面聚力进行原创性、引领性科技攻关；三是进一步加强医学基础学科建设，为推动我国高等教育领域医学与生命科学的创新发展作出贡献。

中国科学院院士、东南大学校长黄如表示，对于东大而言，聚力发展大医科，大力促进医工融合，既是国之所需，也是学科发展时之呼唤、学校发展势之必然。要始终保持“为人”初心，做有温度的医科，将东大医科打造成“健康中国”“健康江苏”“健康南京”的“金名片”，与地方政府、兄弟高校等共同谱写医学与生命科学领域教育、科技、人才“三位一体”融合推进的崭新篇章，合力为健康中国、教育强国建设作出更大贡献。

中国科学院院士、东南大学医学与生命科学部主任滕皋军发布东南大学十大医工交叉科技成果，包括介入机器人、构建高仿真人体器官芯片、建立全脑单神经元多样性研究及信息学大数据平台、新冠疫苗序贯加强免疫及防控策略、基因治疗恢复耳聋患者听力、新型可降解医用植入材料、基于细胞外囊泡的肾脏病靶向治疗创新研究、医学影像设备开发与重大疾病临床诊疗体系、研制新一代智能健康监测系列装备、环状RNA在神经精神疾病中的诊疗作用与转化应用等。

会上，为广聚各方力量建设医学与生命科学部，东南大学医学与生命科学部战略咨询委员会成立。同时，东南大学数字医学工程全国重点实验室、介入医学工程国家医学攻关产教融合创新平台、国家中西医协同“旗舰”医院、教育部基础医药创新中心、东南大学医学科技与工程研究院、东南大学器官芯片研究院等7家重大平台现场揭牌。

记者了解到，本次大会是东南大学122周年“学术校庆”系列活动的首场。当天，围绕医工交叉创新发展主题，中国工程院院士刘德培，中国科学院院士詹启敏、滕皋军，诺贝尔奖获得者Thomas Christian Südhof举行高端学术报告会。（李依环、唐瑭）

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