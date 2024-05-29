原标题：“2024届高校毕业生就业促进周”系列活动举行

教育部联合工业和信息化部28日在北京交通大学就业促进周活动现场，举办了“优企进校 招才引智”专场招聘活动，共有122家专精特新中小企业和重点领域用人单位参加，涉及信息技术、金融、制造、建筑、医药、交通运输等多个行业，提供岗位400余个，招聘需求近3000人。

据了解，“2024届高校毕业生就业促进周”（以下简称“就业促进周”）系列活动于5月27日至31日开展。就业促进周期间，教育部将指导各地各高校结合本地本校实际，在全国范围内集中开展政策宣讲、访企拓岗、校园招聘、供需对接、重点帮扶、征兵宣传等六大主题活动，预计组织开展校园招聘会178场，参会企业近1.7万家，帮助一批有就业意愿但尚未落实就业去向的毕业生实现就业，加力加速推进高校毕业生就业工作。

作为就业促进周系列活动之一，北京交通大学就业促进周活动现场还开展了重点领域校企供需对接会，有54家重点领域企业和30家高校参加，为校企在定向人才培养、实习基地建设、人力资源提升等领域加强供需适配搭建平台。此外，活动现场还为毕业生提供了就业政策宣讲、AI模拟面试、简历门诊、法律咨询、金融服务咨询等“一站式”服务。

据介绍，就业促进周系列活动是教育部服务新质生产力发展，为重点领域输送急需紧缺人才的重要举措，旨在有效推动“产业链”和“人才链”同频共振。接下来，教育部将加强统筹，优化服务，持续做好拓岗位、促对接、强指导、暖帮扶等各项工作。同时，指导各地各高校加大校园招聘开放力度，提升校园招聘活动实效，积极搭建校企供需对接平台，分区域、分行业推进校企合作，开拓就业资源，切实促进高校毕业生高质量充分就业。（记者晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)