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第六届中央音乐学院5.23音乐节开幕

2024年05月24日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月24日电 （记者郝孟佳）23日，第六届中央音乐学院5.23音乐节启幕。音乐节期间，学校将推出礼赞红色血脉、演出文艺新作、推进立德树人、弘扬传统文化、推动美育普及等一系列艺术项目，以及“颂歌献给党”“乐咏中华”等音乐党课活动。

开幕式现场。学校供图

开幕式现场。学校供图

中央音乐学院校长俞峰表示，音乐节要扎牢红色根基，以实际行动积极践行党的文艺方针、教育方针，以音乐为时代号角，用音乐引领时代精神、弘扬时代风尚、讴歌礼赞新时代，传承中华优秀文化，以文艺讲好中国故事，着力培养德艺双馨的音乐人才。

开幕式上，大型原创交响合唱《光耀神州》上演。该作品共分为“江山壮丽”“人民豪迈”“领航奋进”“走向复兴”等四个乐章，以音符创造性地展现了中国人民勇敢、豪迈、奋进的精神面貌，彰显了中华民族的伟大情怀和悠久历史。

开幕式现场。学校供图

开幕式现场。学校供图

据介绍，《光耀神州》是国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目，也是2023年度国家社会科学基金艺术学重大招标项目《礼乐文化传承创新的当代音乐实践与理论研究》、2021年教育部哲学社会科学研究重大项目《传统礼乐文化历史沿革及创造性转化研究》的阶段性成果。

据悉，本届音乐节由中央音乐学院联合文旅部艺术司、国家艺术基金、中共酒泉市委、中共兰考县委、延安大学鲁迅艺术学院共同主办，于5月23日至6月3日在北京、延安、兰考、敦煌四地同时举行。

(责编：李依环、熊旭)

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