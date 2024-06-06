2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月6日电 （记者郝孟佳）“2024年全国高考的脚步日益临近，在这个关键时刻，我为你们送上真挚祝福与期许，祝愿你们考出优异成绩，开启追梦之旅。”2024年全国高考即将拉开大幕之际，北京物资学院院长左敏通过人民网向全体考生送上寄语。

左敏介绍，北京物资学院是全国唯一一所覆盖现代物流产业全链条物流教育体系的高校，为国家物流和流通领域培养了一大批“国际化、实战型、复合型”物流与期货人才。学校秉承物流与流通特色，物流管理、物流工程、采购管理等专业获批国家级一流本科专业建设点，管理科学与工程学科入选北京高校“高精尖”学科建设队列。

“愿各位学子乘势而上、勇攀高峰，成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人，在强国建设、民族复兴中实现人生价值。祝愿你们以梦为马、梦想成真。”左敏说。

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