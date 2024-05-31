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“到祖国最需要的地方去”留疆毕业生出征仪式举行

2024年05月31日16:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月31日电 （记者李昉）近日，“到祖国最需要的地方去”留疆毕业生出征仪式暨克拉玛依高校学生扎根边疆立志签名活动举行。截至目前，克拉玛依3所高校2024届毕业生留疆总人数达4229人，其中1554人选择在本地就业。

“到祖国最需要的地方去”留疆毕业生出征仪式举行。校方供图

“到祖国最需要的地方去”留疆毕业生出征仪式举行。校方供图

据了解，本次出征仪式旨在通过选树典型，激励三校青年学子树立“志不求易者成，事不避难者进”的理想信念，到西部基层去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

中国石油大学（北京）克拉玛依校区党委书记刘坚表示，广大学生应以留疆毕业生为榜样，始终保持迎难而上、笃定前行的勇气，做新时代主动担当的奋斗者。

在出征仪式上，2024届毕业生李俊茹表示，将在新疆安下心，扎下根，为建设大美新疆贡献自己的力量。

克拉玛依市副市长霍懋敏对3所高校就业工作表示肯定，希望留疆毕业生坚定理想信念，勇担时代责任，将个人成长与国家发展紧密结合，在工作中把锤炼过硬本领作为青春奋斗的重要基石，去经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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