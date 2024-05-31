人民网北京5月31日电 （记者郝孟佳）30日，中国人民大学举行“红色基因 薪火相传”大中小学生入党、入团、入队集中宣誓活动。

活动现场。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚指出，入队、入团、入党，是青少年追求进步的“人生三部曲”。本次活动是中国人民大学构建贯穿青少年成长成才全过程的党团队一体化阶梯式培养体系，引领大中小学思想政治教育一体化建设，确保党的事业薪火相传的又一次创新探索。

活动现场。学校供图

在入队宣誓环节，人大附小大队辅导员孙萌霞带领全体新队员面向队旗，敬献人生第一个队礼，并庄严宣誓：“准备着，为共产主义事业贡献力量！”

作为新队员，人大附小学生李一朵表示，戴上了红领巾就多了一份责任，少先队员要争做德智体美劳全面发展的好儿童，准备着为共产主义事业而奋斗。“今天，一颗红色的种子已经在我心里生根发芽，我一定会好好学习、努力奋斗，争取像在场的哥哥姐姐一样早日成为优秀的共青团员和光荣的共产党员。”

活动现场。学校供图

“我志愿加入中国共产主义青年团，坚决拥护中国共产党的领导，遵守团的章程……”在入团宣誓环节，新团员们在人大附中团委书记孙京菊的带领下举起右拳，面向团旗庄严宣誓，字字铿锵，掷地有声。

作为新团员，人大附中学生马戎表示，成为中国共产主义青年团的一员，内心无比自豪。今后，一定积极响应党的号召，紧跟党的脚步，继承和发扬五四精神，在推进强国建设、民族复兴伟业中展现青春作为、彰显青春风采、贡献青春力量。

活动现场。学校供图

在入党宣誓环节，新党员们在中国人民大学党委副书记齐鹏飞的带领下，面向鲜红的党旗，高举右拳庄严宣誓，“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定……”

中国人民大学学生李思瑶作为新党员代表发言。她表示，奋斗正青春，青春献给党。青年党员要始终坚定理想信念，铸牢初心使命，站稳人民立场，努力做党和人民需要的先锋分子，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩，以实际行动书写对党对祖国对人民的无限忠诚。

张东刚表示，希望少先队员们有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，扣好人生的第一粒扣子，做祖国和人民需要的好孩子；希望共青团员们做理想远大、信念坚定的模范，做刻苦学习、锐意创新的模范，做敢于斗争、善于斗争的模范，做艰苦奋斗、无私奉献的模范，做崇德向善、严守纪律的模范，积极向党组织靠拢，以成为一名合格的共产党员为目标、为光荣；希望青年党员们以实际行动践行“青春向党，不负人民”，始终“奋进在新时代最前列”，以敢于超越前人、敢于引领时代、敢于创造世界奇迹的豪迈，争当“复兴栋梁、强国先锋”。

当天，明德堂还举办了以“传承红色基因、浸润善美心灵”为主题的大中小学思想政治教育一体化建设美育成果展演活动。同时，以 “七彩少年·红色传承·时代创新”为主题的AI赋能创意书画展在明德广场展出。

(责编：李依环、熊旭)