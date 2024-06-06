2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月6日电 （记者李依环）“2024年高考在即，收获在望。亲爱的同学们，大学有更宽广的、更精彩的成长舞台正等待着你们，祝愿大家发挥最佳水平，考出最好成绩。”近日，中国工程院院士、中南大学校长李建成通过人民网向全国考生送上温暖祝福。

李建成介绍，中南大学位于湖南省长沙市，拥有100多年历史和中国最早的西医学教育、医疗体系，先后向社会输送各类人才50余万。学校现有国家一流本科专业建设点72个，拥有具有世界先进水平的有色金属学科体系链，拥有完整的轨道交通学科体系群，是中国高铁的重要研发基地之一、首批全国“双创”教育改革示范高校和首批全国高校实践育人“双创”基地。

“我们在岳麓山湘江畔，期待你们走进中南大学，实现人生理想。”李建成寄语道。

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