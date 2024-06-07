人民网北京6月7日电 （记者李依环）今天上午，2024年全国高考正式拉开大幕，1342万考生迈入考场。刚刚，语文科目考试正式结束，人民网记者盘点了2024年普通高考语文作文试题。

新课标I卷

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越少？

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

新课标II卷

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

本试卷现代文阅读I提到，长久以来，人们只能看到月球固定朝向地球的一面，“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱；随着“天问一号”飞离地球，航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅，我们每个人也都在不断抵达未知之境。

这引发了你怎样的联想与思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国甲卷

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

每个人都要学习与他人相处。有时，我们为避免冲突而不愿表达自己的想法。其实，坦诚交流才有可能迎来真正的相遇。

这引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

北京卷

微写作（10分）

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

（1）微信朋友圈有“点赞”功能。有人关注“点赞”数量，有人热衷于给人“点赞”……对“点赞”现象，你有什么看法？请说明你的观点和理由。要求：观点明确，言之有理。

（2）年级准备开展“走进名人故乡”主题研学活动，计划在目的地研学两天，现征询同学们对目的地的建议。你建议去哪里？请说说理由。要求：明确写出名人及其故乡，重点陈述理由，理由合理。

（3）请以“月的独白”为题目，用月亮的口吻，写一首小诗或一段抒情文字。要求：感情真挚，语言生动，有感染力。

作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露所在区、学校及个人信息。

（1）几千年来，古老的经典常读常新，杰出的思想常用常新，中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物，在时间的淬炼中，愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充分，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）个人成长需要打开视野，人际交往需要打开心扉，科技创新需要打开思路……打开，发现新的自己；打开，带来新的气象。每一次“打开”，都有一段故事。

请以“打开”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实、合理，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

天津卷

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

在缤纷的世界中，无论是个人、群体还是国家，都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”，明辨是非，去芜存真，为自己的提升助力；也要勇于通过“自定义”来塑造自我，彰显风华，用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考？请结合你的体验和感悟，写一篇文章。

要求：①自选角度，自拟标题；

②文体不限（诗歌除外），文体特征明显；

③不少于800字；

④不得抄袭，不得套作。

上海卷

写作 （70分）

生活中，人们常用认可度判别事物，区分高下。请写一篇文章，谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

(责编：李昉、熊旭)