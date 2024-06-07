人民网北京6月7日电 （记者李依环）今天上午，2024年全国高考正式拉开大幕。据教育部统计，今年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人。为全力以赴实现“平安高考”目标任务，各地多部门积极联动，精心做好考试组织和考生服务工作。

6月7日，在北京市人大附中通州校区考点，考生与送考老师击掌加油。人民网记者 翁奇羽摄

7省区今年正式实行新高考首考

根据教育部印发的通知，2024年高考全国统考于6月7日开始举行，部分省份考试时间为2天，实行新高考的省份为3-4天。

记者关注到，吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃等7省区今年开启新高考首考。根据教育部此前公布的消息，目前，全国29个省份已启动高考综合改革，分五个批次进入新高考。

根据各地公布的实施方案，新高考考试科目主要为“3+1+2”模式，“3”为统一高考科目，即语文、数学、外语，使用全国卷，由教育部教育考试院命题。“1”为首选科目，即历史、物理中选择1科；“2”为再选科目，即思想政治、地理、化学、生物学4科中选择2科。选考科目由各省命题。

新高考实施后，在志愿填报方面，多地实行“院校专业组”的方式，1个院校代码下设置若干专业组，同一院校专业组内各专业（类）对考生的选考科目要求相同。此外，甘肃、江西、吉林、广西、贵州等多地高考录取不再区分一本、二本，合并为本科批次。

各地用心用情做好考生服务

6月6日，北京市海淀区北航实验学校中学部考点内，学校教师用心做好考前筹备工作。人民网记者 李依环摄

教育部日前会同有关部门多次作出部署，要求各地会同有关部门加大服务保障力度，为考生提供考试期间出行、食宿、医疗卫生、噪音治理等多方面服务保障。

设置红色晴雨走廊、悬挂各类考试标识、设置物品临时寄存柜……记者6日从北京市海淀区北航实验学校中学部了解到，除了考点内的暖心服务，为服务保障好即将来这里参加考试的考生，学校精心布置，努力创造一个相对安静的高考环境，全方位为考生提供优质的考试体验。

山东青岛明确，高考期间将做好考试个性化服务，市教育局联合环保、卫健、交通、公安等部门，继续开展“为考生送安静”“为考生送健康”“考试交通便利服务”等活动。

安徽合肥交警以交通噪音为整治重点，尤其是午间和夜间等重点时段，针对随意鸣笛、非法改装车辆“炸街”扰民等交通违法行为开展攻坚整治，为高考考生营造安静、安全的考试氛围。

(责编：郝孟佳、熊旭)