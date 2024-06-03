人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“花式”校园运动让孩子玩得好身体棒

2024年06月03日08:23 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“花式”校园运动让孩子玩得好身体棒

户外走廊上有吊环，墙上能攀岩，柔道馆里两两对抗，荡桨池里配合默契……一所小学变身“体育乐园”，改变了人们对于传统校园的刻板印象。在这里，学生每天在校时间约10小时，各种体育活动超过3小时。

在辽宁省沈阳市浑南区第九小学，学生可以参与攀岩、滑雪、独轮车等约20项运动。教学楼前建了三个16米长的大滑梯，孩子们在里面“纵享丝滑”；空地上1400个轮胎堆得像小山，是撕名牌、玩游戏，肆意翻滚的好去处。

“每项运动都经过精心挑选，攀岩可以锻炼上肢力量，对脊柱侧弯有很好的恢复功能；赛艇能培养竞争精神和团队意识，而骑独轮车则能协调身体、提高认知、调节情绪。”校长侯明飞补充，全校2500名学生中，90%以上都会骑独轮车。

对体育的重视带来了“健康财富”。该校肥胖率低于3%，近视率仅为13.88%，远低于全国平均水平。

“大部分孩子在运动后，不仅考试成绩没有下降，反而表现更出色。”侯明飞说。2023年年底，侯明飞入选第四届蔡崇信基金会以体树人校长计划，并获得中国篮球协会主席姚明的点赞：“侯明飞校长打造了一所神奇的学校，让孩子们在运动中玩乐，解锁人生的无限可能。”

据国家疾控局监测数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%。学生体质方面，有近五分之一的6至17岁青少年面临超重和肥胖。国家卫生健康委疾控局组织的2019年全国学生常见病和健康影响因素监测与干预结果显示，中小学生脊柱弯曲异常检出率约为2.8%，初中、高中阶段增长更快。

为促进青少年的全面发展，系列举措陆续出台，包括在中考中提高体育权重；在义务教育阶段实施“双减”政策，进一步减轻学生作业负担和校外培训负担。同时，各地各学校积极构建科学、健康的校园体育文化，调动学生主动参与锻炼，希望通过“花式”运动项目让孩子们享受乐趣、增强体质。

在北京市昌平区，全区中小学聚焦校园足球普及推广，90%的学校都有足球队，全年开展区级、校级比赛4700多场，更多学生走上“绿茵场”；在密云区，集体跑步已成为中小学师生的必修课。

每天30分钟时长的大课间里，北京各中小学还创新开展特色体育活动，甚至推出舞狮、击剑、竹竿舞等运动项目。

北京市教委副主任王攀介绍，除课间体育锻炼外，北京市要求义务教育阶段落实每天1节体育课，高中阶段每周3至5节体育课，打造高质量体育课堂。同时，倡导家长帮助孩子制定并落实家庭体育锻炼计划，每天开展校外一小时体育锻炼。

数据显示，北京近三年学生体质健康状况呈现持续改善的趋势。2021年至2023年，中小学国家学生体质健康测试优良率提升超过6%。2023年北京市中小学生近视率较2022年下降1%。

“武当武术，威震八方，气吞山河，举世无双！”走进武当山脚下的杨家畈中心小学，一阵阵气势恢宏的呐喊声从运动场上传来，孩子们刚劲有力、行云流水般的武术招式也映入眼帘。

在湖北武汉市，武术这一传统体育项目正逐渐走进更多中小学校园。

从不到6岁起在童梦幼儿园第一次接触洪门青龙拳，汉阳区钟家村小学一年级的邵绮瑄已坚持学习洪门青龙拳一年有余。升至小学后，邵绮瑄依然每周末清晨早早起床，和队友们一同锻炼。

“身体素质更好了，上小学以来没请过一次病假。”邵绮瑄的妈妈凌菲菲说，武术是中华民族的传统文化，更能传递中国人的精气神。她希望，学校能提供更多的体育活动来增强学生体质。

在杨家畈中心小学，每天早上有2000名学生共同“习武”。校长周雪莹介绍，杨家畈中心小学是一所乡村小学，仅留守儿童就占了全校总人数的三分之一。“武术作为中国传统文化的精髓，让更多的青少年学习武术有助于他们更好地学习、理解中国传统文化并增强文化自信。”周雪莹说。

目前，湖北十堰市教育局已把武当武术教学纳入学校体育课程教学体系，列为体育必修课程。

北京体育职业学院教师、中国教育科学研究院健康体能讲师张龙凤说，丰富的特色体育活动、传统的体育项目供给，可以撬动越来越多中小学生走上运动场、爱上体育锻炼，有效帮助孩子们减少电子屏幕使用时间，助力他们身心健康成长。

（记者王莹、喻珮、赵旭、张逸飞、刘艺淳、杜子璇）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部