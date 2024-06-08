人民网北京6月8日电 （记者郝孟佳）7日，教育部教育考试院发布2024年高考全国卷语文试题评析。北京师范大学资深教授，教育部基础教育课程与教学咨询委员会委员王宁指出，2024年高考语文全国卷有很出色的表现，试题的质量有很大的进步。

王宁表示，第一，试题的时代性强。高考试题充分体现了对人文和科技关系的重视。人文关怀是科技创新的动力，人文素养也是推动科技进步的要素。人类的进步、人类对自身的认识，才是最终目的，而科技只是手段。全国卷对上述关系有很好的呈现，试题既有时代和科技的体现，也有人文的关怀。在语文的角度上突出了科技味儿。

第二，很好地落实了普通高中语文课程标准的要求。例如，课程标准中有对文体的简单划分，但无论哪一种文本类型，都是培养学生核心素养的载体。这在今年的全国卷中有很好的体现。全国甲卷的论述类文本阅读、实用类文本阅读以及新课标Ⅰ卷和Ⅱ卷的信息类文本阅读，都加大了对学生“思维发展与提升”的考查。以全国甲卷的实用类文本阅读“偷梁换柱”为例，里面有古代的典故和成语，有对古代建筑技术的介绍，但考查重点放在了思维上。再如，课程标准中在“阅读与鉴赏”“表达与交流”之外，还特别强调了“梳理与探究”。新课标Ⅱ卷的信息类文本阅读“探月”的第1题，要求学生将文字、示意图、试题三者结合起来，梳理清楚逻辑关系后才能作答。需要特别说明的是，有人认为语文不应该选择科技类型的素材，这种认识是不对的。语文并不等于文学，语文课程要提高的是认识问题、捕捉问题、分析问题和解决问题的能力。

第三，试题的答案是开放多元的。语文学科和其他学科不一样，主观性比较强。如果答案都是唯一的，那大家只能去猜命题者是怎么想的。在今年全国卷的三套试题中，有很多问答题都给出了多个答案示例，也允许考生有自己的作答，这是很好的。

人民教育出版社副总编辑、编审，统编高中语文教材分册主编朱于国指出，今年的三套高考语文试卷坚持政治方向性和学科规律性、教学导向性和人才选拔性、时代性和文化传承性的统一，充分体现出时代视野、时代眼光和时代思维。

朱于国认为，今年的语文试卷一是彰显时代特色，落实立德树人根本任务，培根铸魂、固本培元。试卷对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化都有很好的体现。在中华优秀传统文化方面，中华诗词、中国故事、民族传统、汉语汉字，都有很好的体现。

二是凸显教学评的一体化，落实课标理念，积极衔接教材。思辨性文本、实用类文本、文学作品三类文本的考查，落实课程标准必修课程的三个专属性学习任务群。新一轮的课改强调整合，提倡单元教学，倡导情境化、任务驱动，这在试题中都有很明显的体现。统编高中语文教材强调整合，提出群文阅读的理念，这在今年的试题中体现更为充分，大多数的阅读题，不再是要求学生阅读单篇的文章，而是阅读成组的文章，有的两篇，有的三篇，或经典与诠释配合，或史述与史论结合，或材料前后相承，不断递进。

三是稳中有进，试题总体平稳，但又有很多新意。例如，试题特别强调文本细读，学生需要对文本信息进行准确筛选和把握，提升了阅读的精准性要求，这对当下习惯碎片化阅读和粗略阅读的学生有非常正面的导向。再比如，语言文字运用试题的命制方式灵活多样，强化了知识运用的考查，落实了语言建构与运用核心素养的要求。其中，涉及“长句与断句”“语病”“修辞”“成语运用”“多义词”等等。还有些题目很新颖，富于探究性，这种试题对于培养学生认识语言规律、培养解决问题能力是很有利的。

四是作文贴近学生生活和心理，具有很大的开放度，让学生有话可说。封闭内心、恐惧交流、让矛盾延续，是很多人，特别是青少年面临的问题。全国甲卷作文试题“真正的相遇”引导学生坦诚交流，学会与同学、家长、老师等正确相处。再有，就是贴近当下热点话题，比如新课标I卷的作文“答案与问题”，从当下非常热门的人工智能引入，引导学生辩证思考人工智能给我们带来的正面或负面影响。

(责编：李昉、熊旭)