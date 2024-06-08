人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

专家点评2024年高考全国卷语文试题

2024年06月08日22:23 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月8日电 （记者郝孟佳）7日，教育部教育考试院发布2024年高考全国卷语文试题评析。北京师范大学资深教授，教育部基础教育课程与教学咨询委员会委员王宁指出，2024年高考语文全国卷有很出色的表现，试题的质量有很大的进步。

王宁表示，第一，试题的时代性强。高考试题充分体现了对人文和科技关系的重视。人文关怀是科技创新的动力，人文素养也是推动科技进步的要素。人类的进步、人类对自身的认识，才是最终目的，而科技只是手段。全国卷对上述关系有很好的呈现，试题既有时代和科技的体现，也有人文的关怀。在语文的角度上突出了科技味儿。

第二，很好地落实了普通高中语文课程标准的要求。例如，课程标准中有对文体的简单划分，但无论哪一种文本类型，都是培养学生核心素养的载体。这在今年的全国卷中有很好的体现。全国甲卷的论述类文本阅读、实用类文本阅读以及新课标Ⅰ卷和Ⅱ卷的信息类文本阅读，都加大了对学生“思维发展与提升”的考查。以全国甲卷的实用类文本阅读“偷梁换柱”为例，里面有古代的典故和成语，有对古代建筑技术的介绍，但考查重点放在了思维上。再如，课程标准中在“阅读与鉴赏”“表达与交流”之外，还特别强调了“梳理与探究”。新课标Ⅱ卷的信息类文本阅读“探月”的第1题，要求学生将文字、示意图、试题三者结合起来，梳理清楚逻辑关系后才能作答。需要特别说明的是，有人认为语文不应该选择科技类型的素材，这种认识是不对的。语文并不等于文学，语文课程要提高的是认识问题、捕捉问题、分析问题和解决问题的能力。

第三，试题的答案是开放多元的。语文学科和其他学科不一样，主观性比较强。如果答案都是唯一的，那大家只能去猜命题者是怎么想的。在今年全国卷的三套试题中，有很多问答题都给出了多个答案示例，也允许考生有自己的作答，这是很好的。

人民教育出版社副总编辑、编审，统编高中语文教材分册主编朱于国指出，今年的三套高考语文试卷坚持政治方向性和学科规律性、教学导向性和人才选拔性、时代性和文化传承性的统一，充分体现出时代视野、时代眼光和时代思维。

朱于国认为，今年的语文试卷一是彰显时代特色，落实立德树人根本任务，培根铸魂、固本培元。试卷对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化都有很好的体现。在中华优秀传统文化方面，中华诗词、中国故事、民族传统、汉语汉字，都有很好的体现。

二是凸显教学评的一体化，落实课标理念，积极衔接教材。思辨性文本、实用类文本、文学作品三类文本的考查，落实课程标准必修课程的三个专属性学习任务群。新一轮的课改强调整合，提倡单元教学，倡导情境化、任务驱动，这在试题中都有很明显的体现。统编高中语文教材强调整合，提出群文阅读的理念，这在今年的试题中体现更为充分，大多数的阅读题，不再是要求学生阅读单篇的文章，而是阅读成组的文章，有的两篇，有的三篇，或经典与诠释配合，或史述与史论结合，或材料前后相承，不断递进。

三是稳中有进，试题总体平稳，但又有很多新意。例如，试题特别强调文本细读，学生需要对文本信息进行准确筛选和把握，提升了阅读的精准性要求，这对当下习惯碎片化阅读和粗略阅读的学生有非常正面的导向。再比如，语言文字运用试题的命制方式灵活多样，强化了知识运用的考查，落实了语言建构与运用核心素养的要求。其中，涉及“长句与断句”“语病”“修辞”“成语运用”“多义词”等等。还有些题目很新颖，富于探究性，这种试题对于培养学生认识语言规律、培养解决问题能力是很有利的。

四是作文贴近学生生活和心理，具有很大的开放度，让学生有话可说。封闭内心、恐惧交流、让矛盾延续，是很多人，特别是青少年面临的问题。全国甲卷作文试题“真正的相遇”引导学生坦诚交流，学会与同学、家长、老师等正确相处。再有，就是贴近当下热点话题，比如新课标I卷的作文“答案与问题”，从当下非常热门的人工智能引入，引导学生辩证思考人工智能给我们带来的正面或负面影响。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部