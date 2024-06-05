中国农业大学党委书记 钟登华

大力弘扬教育家精神·笔谈

习近平总书记始终高度重视教育、心系教师，2023年9月致信全国优秀教师代表，提出中国特有的教育家精神，对新时代教师为党育人、为国育才给予了殷切期待，为新时代教师队伍建设指明了前进方向，提供了根本遵循。农强方能国强。中国农业大学作为“国字号”农业院校，深刻认识强农强国使命责任，将习近平总书记对学校的殷殷嘱托作为启迪智慧的“金钥匙”、开拓奋进的“指南针”，以教育家精神全方位引领教师队伍建设，激励全校教师争做解民生的先锋、治学问的先锋、育英才的先锋，加快建设中国特色、农业特色世界一流大学。

大力弘扬教育家精神，矢志强农报国，做解民生的先锋。“心有大我、至诚报国”是引领广大教师以实际行动服务国家民族大业的动力源泉，“胸怀天下、以文化人”体现了教师弘扬全人类共同价值的使命追求。2019年9月，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信，勉励涉农高校师生以立德树人为根本，以强农兴农为己任，为推进农业农村现代化，为打赢脱贫攻坚战、推进乡村全面振兴不断作出新的更大贡献。中国农大传承弘扬建校119年来“强农报国”的红色基因和文化血脉，将服务乡村全面振兴作为新时代心有大我、至诚报国的实践路径，在全国30个省、自治区、直辖市，布局建设了5个地方产业研究院、6个地方乡村振兴研究院、238个科技小院、221个教授工作站、23个校外实验站，培育了94位国家现代农业产业技术体系专家，建立起“三院两站一体系”的新型社会服务体系，覆盖全国1000多个县及百余家企事业单位，引导教师胸怀“国之大者”，扎根一线服务地方经济社会发展，打造了曲周模式、河边村模式、青神模式，树立了服务乡村全面振兴的“中国农大样板”，连续3年获得“全国脱贫攻坚奖创新奖”。学校贯彻落实习近平总书记“天下一家”理念，引领教师服务构建人类命运共同体，搭建世界农业合作平台，发起并承办首届世界农业科技创新大会，积极推进中非农业合作与减贫示范村建设，为“一带一路”沿线及共建国家的减贫与发展贡献中国智慧和中国农大力量。

大力弘扬教育家精神，坚持开拓创新，做治学问的先锋。“勤学笃行、求是创新”是广大教师胜任教书育人职责和实现知行合一的必要途径。2012年9月，习近平同志在视察中国农大时，要求学校要真正建成有中国特色、农业特色的世界一流大学。中国农大深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，紧紧锚定“中国特色、农业特色世界一流大学”建设目标，以教育家精神为引领，引导教师以精湛的学识、深厚的素养、创新的理念，做求学问道的榜样，为支撑高水平农业科技自立自强、加快建设世界重要人才中心和创新高地作出新的贡献。学校积极为教师开展科技创新创造良好条件，大力建设高水平科技创新平台，建好国家重点实验室、国家级野外观测站等重要平台，加快推进国家农业科技创新港建设进程；主动面向国家重大战略需求，持续强化有组织科研，全面实施种业科技创新十大行动、耕地保护与利用等专项行动，引导教师开展交叉研究攻关，提升涉农关键核心技术，激发原始创新动能，加快培育形成农业领域新质生产力。学校教师自主开发的两把“基因剪刀”突破了基因编辑核心工具领域“卡脖子”技术，培育的“沃德188”“沃德158”等白羽肉鸡品种打破了国际垄断，农业科学学科稳居世界顶尖行列。

大力弘扬教育家精神，潜心修身育人，做育英才的先锋。“启智润心、因材施教”是广大教师培育时代新人的核心职责，“乐教爱生、甘于奉献”是教师躬耕教育事业的必然要求，“言为士则、行为世范”是教师落实立德树人根本任务的先决条件。2023年5月1日，习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信，勉励同学们厚植爱农情怀，练就兴农本领，在乡村振兴的大舞台上建功立业，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。习近平总书记的重要回信为学校人才培养指明了前进方向，成为中国农大教师立德树人的行动指南。落实好立德树人根本任务，教师要把“润己”作为立身之基。学校始终坚持师德师风第一标准，将师德师风建设作为大力弘扬教育家精神、加强教师队伍建设的关键举措；召开新时代人才工作会，绘就人才队伍建设新蓝图，多措并举引导教师争做新时代立德树人“大先生”。落实好立德树人根本任务，教师要把“泽人”作为立业之本。学校大力引导教师为党育人、为国育才，切实担当起培育知农爱农新型人才责任使命，构建“五育”并举育人新格局，打造中国农大特色“大思政课”，推进“强基计划”五大机制改革，引领全国新农科建设，“大国三农”成为全国知农爱农价值观教育“金招牌”。学校教师身先示范走进乡土中国深处，带领青年学子扎根乡村振兴一线，创建科技小院，在“解民生、治学问”中育英才。

(责编：郝孟佳、熊旭)