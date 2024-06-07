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2024年影视艺术类高校联合双选会举办

2024年06月07日16:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 （记者郝孟佳）6日，2024年影视艺术类高校联合双选会暨影视艺术行业资源对接会在中央戏剧学院东城校区举办。

2024年影视艺术类高校联合双选会暨影视艺术行业资源对接会现场。主办方供图

2024年影视艺术类高校联合双选会暨影视艺术行业资源对接会现场。主办方供图

双选会现场，74家用人单位携1090个优质岗位到场参会，与参会毕业生开展现场面试和交流。有关部门和专家为参会毕业生提供了政策咨询、就业指导、参军入伍等一对一的现场指导和服务，助力毕业生高质量充分就业。

现场还特设“创业服务”咨询专区，为参会学生介绍市教委“一街四园多点”北京高校大学生创业园孵化体系和“京彩大创”北京大学生创新创业大赛相关情况，为推动影视艺术类毕业生高质量创新创业提供有力支持。

2024年影视艺术类高校联合双选会暨影视艺术行业资源对接会现场。主办方供图

2024年影视艺术类高校联合双选会暨影视艺术行业资源对接会现场。主办方供图

为推动影视艺术行业企业间和校企间交流合作，为影视艺术专业毕业生就业创业提供支持，多家影视艺术行业有关单位开展现场交流与资源对接，为实现影视艺术人才与就业岗位精准匹配拓展更多资源和路径。

据悉，本次双选会由北京市教育委员会主办，北京市人力资源和社会保障局、北京市文化和旅游局协办，北京高校大学生就业创业指导中心、中央戏剧学院承办。北京电影学院、中国传媒大学、中国戏曲学院、中央戏剧学院等10余所高校，由学校就业工作部门和院系老师带队，统一组织学生到场参会。

下一步，北京市教委将抢抓就业工作冲刺关键期，组织大规模校园招聘、政策宣传、供需对接等主题活动，大力开展访企拓岗促就业专项行动，千方百计开拓更多就业创业岗位，加快推动2024届高校毕业生就业工作进程。

(责编：李昉、熊旭)

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