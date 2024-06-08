原标题：一线名师点评2024年高考作文：引导深入思考 激发创新思维

2024年高考语文作文试题共6道。与往年相比，今年的高考作文有哪些变化？体现出哪些价值特点？我们邀请各地语文名师，第一时间作出点评。

全国甲卷：交流

汪锋（北京大学语文教育研究所所长）：

全国甲卷的材料非常明确，指向的主题就是“坦诚交流才有可能迎来真正的相遇”。考生最终的联想和思考落脚点应该都是为坦诚交流鼓与呼，考生可以发挥的空间不大，重点在于表述好如何坦诚，批评或者反思不表达导致的负面结果。从记叙文的角度上来讲，考生可以结合自己的经历或者感悟写一个叙事散文类的文章，从故事与感悟的角度来给这则材料一个活泼新鲜的开掘。

新课标I卷：人工智能

褚树荣(浙江省语文特级教师)：

新课标I卷以互联网的普及、人工智能的应用为拟题材料，抓住人与科技的关系来拟题。

科技的发展和人类的命运之关系，是关乎我们生存和发展的重大命题，它对于人类智慧的考验、价值的挑战和理性的启迪非常迫切，愈加深刻。可见，新课标I卷切准了人类当下问题和未来前景，价值导向很好。

该题要求考生思考：互联网和人工智能使得越来越多的问题很快得到答案，但我们的问题是否会越来越少？作文就是对这个问题的回答，考生回答得集中、深刻、有条理、能辩证，作文就能扣题，得高分。

新课标II卷：探索未知之境

褚树荣：

新课标II卷的价值导向与新课标I卷相同，但写作要求和作文类型不一样。新课标II卷的关键句是“正如人类的太空之旅，我们每个人也都在不断抵达未知之境”。联系材料，这句话可以引起我们诸多思考：人类有探索未知的欲望，欲望产生行动，行动促进科技；有了科技的加持，人类得以增长智慧；而智慧赋能科技又促使我们抵达更为广大的未知之境。未知变成已知，已知产生新的未知，人类的生命之旅就是生生不息的探索之旅。可见，对于未知之境的探索，是我们人类的宿命。这是这个题目的命意所在。

新课标II卷的作文题，蕴含着未知与已知、欲望与好奇、科技与探索、职责与使命等观念。可以普遍联系的眼光，分析这些观念之间的关系。

北京卷：“历久弥新”或“打开”

陈金华(北京市语文特级教师)：

今年高考北京卷大作文题目一要求写议论文，虽延续了“材料+命题或话题”形式，但文题将写作的背景“情境”拉长到了“几千年来”的时间甚至空间里，引导考生要将视野格局全“打开”，要从“古老的经典”“杰出的思想”和“中华民族的伟大精神”等不同事物，甚至是省略号里未明示和列举的事物着眼，思考这些事物经过长久的时间，不但没有衰败、陈旧，反而更新、更好的事实和现象，以及其背后的情理、事理或哲理，非常具有冲击力。要写好这道题，考生需要从点到线、由线连成面地思考“很多事物，在时间的淬炼中，愈显活力和价值”这一在生活中常见，但又非常有价值和意义的道理，很有写作的广度和思考的深度。

2024年高考北京卷的作文题二是记叙文写作，该文题同样延续了北京卷高考写作记叙文近几年一贯的“材料+命题或话题”形式，较为稳定且贴近高三教学备考，体现了学、教、考的一致性。

上海卷：认可度

汪锋：

上海卷的题目独具特色，从给予考生写作自由度的角度来讲，其宽度和可能达到的深度比较理想。上海卷的题目出发点常常是生活中的一个认知判断，命题者应该是故意没有指明“认可度”是谁的认可度。通常人们会首先考虑自己的认可度，这就是把评判的标准建立在自我感受上。但根据其他人的认可度来判断也非常常见。比如，上电商平台买东西要先看好评率，交朋友要先打听周围人的看法，去旅行前要看各种游记，等等，这就是把自己的判断建立在他人的感受上。如果能跳出这个日常思维的限制，可以考虑认可度的“度”是精确还是模糊等，结合自己的生活和思考，就能有更进一步的发挥。

天津卷：定义

陈金华：

天津卷作文题是典型的材料作文，在命题形式上比较稳定，考生不会因此而觉得陌生。材料的核心词是“定义”，材料第一句概括了一个社会的普通现象，指出在缤纷的世界中，无论“个人、群体还是国家”，都会面对外界对自身的定义，这一高度概括的首句隐含了多组关系，考生在审读时需要加以关注。第二句着重引导学生思考“怎么办”，分别从“被定义”和“自定义”两个角度或层面进行提示或引导，需要考生对“被定义”和“自定义”两者的关系与意义作更深入的辨析。写作时，考生可以侧重前者进行论证，思考“被定义”时联系生活实际，思考背后的原因，思考如何明辨是非，去芜存真；也可以侧重后者，围绕“自定义”作因果探寻和条件分析，思考如何塑造自我、彰显风采。

（记者 陈鹏）

(责编：李昉、郝孟佳)