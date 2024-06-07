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广州城市理工学院举办“阳光就业”高校毕业生招聘会

2024年06月07日16:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 （记者李昉）近日，2024年广州市“阳光就业“高校毕业生系列招聘会广州城市理工学院专场活动举行。

据了解，本次招聘会由教育培训、绿色消费、金融科技、智能信息技术和专精特新五大专区组成，为毕业生提供就业岗位1869个，涵盖新一代信息技术、工程技术、通讯科技、电商运营、教育文娱等重点行业。招聘岗位既有教师、会计、市场运营、研发工程师等传统岗位，也有民宿管家、网络主播、短视频编导等新兴岗位，吸引了近2300名毕业生到场求职。

为进一步助力同学们求职，现场还设立了AI体验专区，运用人工智能技术帮助学生优化简历内容，模拟面试情景，提升求职成功率。此外，现场还设置了应征入伍、西部计划、展翅计划、三支一扶等基层项目咨询点，邀请了具有资深就业工作经验的老师在现场开展求职辅导、政策解读等咨询活动。

广州城市理工学院党委副书记、副校长刘洊波表示，学校将主动对接市场需求，持续挖潜拓宽就业渠道和更多优质的岗位资源，为毕业生搭建更多校园招聘平台，为毕业生提供具有针对性的咨询与指导，为用人单位招聘工作提供管家式的贴心服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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