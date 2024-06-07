东南大学举行2024学术年发展大会。杭添 摄

人民网北京6月7日电 “学术是大学之魂，中国特色世界一流大学应展现出其与服务国家、引领未来、造福人类相契合、相适配的学术抱负、学术能力、学术责任与学术气魄，这也是东南大学建设‘有使命、有情怀、有格局、有品质’‘四有’大学的根本追求。”东南大学6日举行的2024学术年发展大会上，中国科学院院士、东南大学校长黄如表示。

“东南大学长期以来秉承‘止于至善’的校训，培养了一批大师巨匠，开创了不少科技先河，为全国和全省经济社会发展作出了重要贡献。”会上，江苏省人民政府副省长赵岩表示，希望学校抢抓国家高校区域技术转移中心建设试点机遇，构建有组织科研与有平台转化、有活力市场循环向上的正向生态系统，促进更多科技成果在江苏落地转化，辐射带动全省高校科技成果转化提质增效，为江苏发展新质生产力提供有力支撑。

中国科学院院士、东南大学教授尤肖虎作为教师代表发言。他表示，作为祖国科技事业的“国家队”和“主力军”，必须勇担民族复兴的家国使命，要以应有的社会责任感，超前谋划国家的未来发展路径，谋求我国科技发展的战略主动权；要以“破坏性”的思维，勇闯自主创新的无人之地；要勇攀科学研究的高山之巅，以颠覆性思维洞察科技前沿的未来，当科技创新的“先行者”和“领跑人”。

中国科学院院士、北京航空航天大学教授郭雷作为校友代表发言。他表示，在漫长的科研之路上，始终铭记母校的教诲，不断超越自己、追求卓越，“顶天立地”做好科学研究，服务国家战略需求。东大学子应该牢记科研初心，切实增强“以科学名世，以人才报国”的使命感和紧迫感。

据悉，本次大会是东南大学建校122周年的系列庆祝活动之一。会上，九龙湖信息产业科技创新中心、东南大学智能无人系统研究院、东南大学新一代储能中心正式揭牌。此外，“东南大学学术季”正式启动，将打造“一院一品”学术品牌。（李依环、唐瑭）

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