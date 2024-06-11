原标题：本科新增专业，呈现哪些新特点

今年高考前，教育部公布的2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果显示：共新增备案专业点1456个、审批专业点217个，调整学位授予门类或修业年限专业点46个。其中，增设本科新专业24种，2024年起可进行高考招生。新增设专业体现了哪些新特点？将为考生提供怎样的选择？高校招生大幕即将开启，让我们与考生、家长共同关注。

俗话说，“七分考，三分报”，选择什么专业与考生未来的职业规划乃至人生道路息息相关，因此，每年的本科专业调整受到考生、家长高度关注。

教育部公布的消息显示，今年将有新增设的24种本科专业进行高考招生。智能视觉工程、智能海洋装备、健康科学与技术……专家分析，这些“含智率”高、类型丰富的新专业，具有“服务国家战略、瞄准区域需求、强化交叉融合、突出就业导向”四大特点。

新增专业一头连着产业，一头连着就业。对于广大学子而言，选择了新的专业，就是选择了新的跑道，选择了一片“蓝海”。为了让学生与家长对新专业有更为细致的了解、作出更好的判断，记者进行了采访。

强化交叉融合 发展前沿科技

想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，打破学科专业壁垒、深化学科交叉融合、聚焦前沿科技发展，是普通高等教育学科专业优化改革的重要内容。本次新增专业中，材料智能技术、软物质科学与工程、电子信息材料等专业鲜明体现了这一特点。

谈到新增的材料智能技术专业，北京科技大学智能科学与技术学院副院长班晓娟表示，这一学科的独特之处在于其研究方法的创新。“这种研究方法旨在推动新材料研发从传统的‘经验试错’模式向‘数字化、智能化’新模式转变。”班晓娟说，“材料智能技术学科与其他相关学科，如材料科学与工程、人工智能、材料成型及控制工程等紧密相连，与这些学科共享基础理论和技术应用。但它也与这些学科有明显区别。例如，不同于材料科学与工程主要侧重于传统的材料特性研究和应用开发，材料智能技术学科更注重技术的交叉融合，将计算模型、数据分析和智能化技术融入材料研发过程中。”

今年，华南理工大学将增设软物质科学与工程专业。为什么要开设这个新专业？华南理工大学前沿软物质学院副院长王林格表示：“从国家层面来说，软物质科学与工程涉及新材料、生物医药、电子信息、航空航天等我国当前重点发展的战略性新兴领域及产业。开设这一专业，培养这方面的高端人才，是解决我国相关领域‘卡脖子’技术难题的必由之路，也是实现产业升级的关键。从区域层面来说，粤港澳大湾区重点发展的高端新型电子信息、半导体集成电路、电动汽车、生物医药等战略性新兴产业，也都需要软物质科学与工程方面的高层次人才。”

关注文化艺术 做强特色专业

服务文化强国建设、做强人文艺术学科，这是此次新设专业的又一鲜明特点，而开设这些专业的高校也有着深厚的学科实力。

中国人民大学增设的中国古典学专业，与已有的中国古典文献学，同属中国人民大学国学院。只两字之差，区别何在？中国人民大学国学院院长杨庆中介绍，中国古典学以中国古代经典为主要的教学和研究主体，旨在培养精通并能够传承中国古代语言文字和古代经典，善于从大人文视角研究古代中国的学生。“中国古典文献学是中国古典学的重要组成部分之一，是服务于中国古典学学习的基础性课程。传统小学的文字、音韵、训诂，校雠学的版本、目录、校勘，都是研治经典的基础和方法。但在近现代学科分化之后，这些知识作为相关院系的二级学科，成了专门研究的对象，造成了方法与服务对象之间的割裂。设置中国古典学专业就是试图避免这一现象，从而打造能够整体呈现中国古典知识体系的新专业。”杨庆中说。

“入乎‘小学’，参稽‘汉学’，出乎‘大学’，结穴于‘第二个结合’，这是中国古典学专业设置的核心理路。”杨庆中说，“入乎‘小学’，就是打好小学即文字学、文献学、语文学（边疆少数民族语言）的基础。参稽‘汉学’，就是吸收国外中国学的研究方法、研究理念、研究成果。出乎‘大学’中的‘大学’，主要是指经典学，除传统的经学、子学外还包括历史、文学等方面的典籍。结穴于‘第二个结合’，就是呼应时代发展的需要，梳理根脉，为中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林服务。”

哈尔滨体育学院增设的冰雪舞蹈表演专业，一方面与当地的冰雪地域特色呼应，一方面与传承和创新冰雪文化艺术紧密相关。根据学校规划，该专业对标国省一流本科专业要求，旨在为冰雪演艺剧团、俱乐部、冰雪赛事、教辅行业等机构培养应用型人才，为促进冰雪经济创新发展提供坚实保障。

护航生命健康 添彩幸福生活

直指人民生命健康的健康科学与技术专业，同样引人关注。

上海交通大学溥渊未来技术学院副院长王景川表示，健康科学与技术专业以“面向人民生命健康”的国家战略需求为导向，致力于培养引领人类未来健康科技创新的战略型领军人才。“该专业面向人类健康全生命周期，通过人工智能、大数据、虚拟现实技术与生物信息、基因技术、预防医学、运动转化医学等知识内容的交叉融合，研究生物遗传因素、环境因素、卫生因素等对居民健康预期寿命的影响规律等。”王景川介绍。

随着老年人口健康压力逐渐增大，体育康养专业在积极服务健康中国战略、满足人民群众日益增长的健康服务需求背景下应运而生。广州体育学院科学技术部主任、体育康养专业负责人朱琳说：“体育康养专业的设立不仅体现了国家战略需求，也体现了区域需求。2021年，广州市60岁及以上户籍人口为184.82万人。保守估计，广州市共需要相关人员约18万名。”朱琳介绍，该专业的课程设置加入了老年护理学、老年医学概论、老年心理学、老年健康服务与管理等针对性课程，与教育学、医学主干课程相互融合，旨在培养学生的创新精神、专业素养和实践能力。

此次新增设专业甫一公布，“香气四溢”的咖啡科学与技术便引发高度关注。

云南农业大学热带作物学院院长杨学虎介绍，中国是咖啡生产、消费大国之一，云南又是咖啡大省。数据显示，云南的咖啡种植面积、产量、农业产值均占全国98%以上。“在消费量大、产业量大但人才稀缺的背景下，云南农业大学咖啡科学与技术专业的设立正逢其时。该专业致力于培养具有咖啡新产品、新工艺、新技术的研究、开发及工程设计能力的应用型人才，他们将在咖啡行业及相关领域从事产品开发、科学研究、工程设计、质量检测与品质控制等工作，让高品质咖啡为人们的生活增添一份幸福感。”

（记者 李琦）

(责编：李昉、李依环)