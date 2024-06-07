本报记者 王 平

两岸青年在参加第六届海峡两岸青年东湖论坛之“青春当燃·‘骑’乐无穷”2024年鄂台青年东湖绿道骑行活动。

李 溪摄

“20年来，我在大陆收获了学业、事业，组建了家庭。这一摞证件就是我在大陆追梦、圆梦的见证。”武汉大学中南医院急救中心主治医师、来自台北的刘安捷在两岸青年东湖论坛活动现场“晒”出自己的华中科技大学本科录取通知书、毕业证、医师证、结婚证，并向岛内青年发出邀请：“希望更多台湾青年来大陆看一看、闯一闯。”

以“同心同行·青春力量”为主题的第六届海峡两岸青年东湖论坛近日在武汉举办，两岸400余名青年相聚喻家山下，在5天时间里分别参加“科技、健康、文化”三大板块的多项活动，共话融合发展，共叙青春情谊。

聚焦发展

自2016年首次举办以来，海峡两岸青年东湖论坛分别由武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、中南财经政法大学等高校轮流承办，旨在聚焦青年发展，让两岸年轻人通过面对面分享打拼故事，心贴得更近，手牵得更紧。

开幕式上，嘉宾致辞时纷纷表达对青年的殷殷期盼。“青年是中华文化的传承者、传播者和开拓者。两岸青年好，两岸未来才会好。”湖北省政协党组副书记、副主席尔肯江·吐拉洪表示，希望两岸青年争做中华民族共同家园的守护者、共创中华民族绵长福祉的参与者、铸牢中华民族共同体意识的担当者、实现中华民族伟大复兴的推动者。

新党副主席李胜峰在致辞中表示，强盛的中国才是台湾发展的真正保障。他希望台湾青年多多参与两岸交流，期待两岸青年相向而行，共同努力开创盛世。

本届论坛由华中科技大学承办。中国工程院院士、华中科技大学党委书记张广军表示，希望以本届论坛为契机，凝聚海峡两岸更多青春力量，助力更多两岸青年走好相依相伴、互学互鉴、同心同行的逐梦之路。

把握机遇

“千岗迎台青”台湾青年实习就业专场招聘会是本次论坛的子活动之一。招聘会现场，179家单位线上、线下为台湾青年提供就业、实习岗位2235个，其中台资企业提供岗位占三成以上。

包括高校、医院、银行、央企、律所等在内的53家用人单位线下设置展台。在直播带岗区，多家用人单位线上与求职者交流互动。招聘会还特别增设就业指导区，邀请人力资源专家、职业规划师，为台青提供简历诊断、面试辅导等服务。

“专场招聘会为我们精准、快捷找到合适岗位提供了便利。”中南财经政法大学大四台生王俊玮向富邦华一银行有限公司武汉分行投递了简历。他说，毕业后计划在大陆继续攻读硕士学位，“我父母鼓励我到大陆各个城市探索。我会在大陆找工作，因为这里提供了更多的机会和前景”。

中南财经政法大学法学专业的大三学生吴亦乔来自台湾高雄，他曾多次参加“才聚荆楚”港澳台大学生暑期实习实训、“千岗迎台青”计划省法院系统实习等，此次又与一家律所达成实习意向。他说，武汉是一座充满无限可能的城市，呼吁更多台湾青年来这里发展。

湖北于2017年11月启动实施“千岗迎台青”计划，每年面向台湾青年提供不少于1000个实习就业岗位。6年多来，累计征集实习就业岗位9000多个，促成一批台青留鄂就业。

感受创新

科技是本次论坛的重要板块，也是两岸青年共同关注的领域。狼牙战队、AI宝贝志愿服务队、四足机器人……华中科技大学多支大学生科技团队在此次论坛中亮相，就读该校的台湾青年大学生与大陆同学一起，探索科技的奥秘。

“我在团队里感受到开放和融合，台湾学生和大陆学生享有同样的机会。”台生刘淓是华中科技大学狼牙战队的一员。她介绍，狼牙战队创建于2015年，团队研究项目运用了“机器视觉”“嵌入式系统设计”“机械控制”“惯性导航”“人机交互”等前沿技术理论。

“做科研永远只有进行时，没有完成时，一定不能忘记国家的需要就是科研工作者的目标。”在现场，90岁高龄的潘垣院士寄语海峡两岸青年，“希望你们同心协力，共同为祖国发展助力。”

本届论坛还举办了鄂台青年船游两江四岸暨汉服文化节、鄂台青年东湖绿道骑行活动、第四届台青嘉年华等。多方位的体验，让台湾青年有机会深入了解武汉。“这是我第一次来武汉，感受到这是一座现代化的创新之城。”台湾中华海峡经贸交流协会理事长苏恒说，“台湾青年应该多来大陆走走、看看，你会看到不一样的机会。”

(责编：李昉、郝孟佳)