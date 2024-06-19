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2024高招系列报道

人民网带你读懂大学专业之：机械工程

2024年06月19日09:29 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024高考志愿怎么填？人民网带你读懂大学专业！”系列报道，解读专业特色与就业方向，为考生提供参考。

人民网北京6月19日电 （记者郝孟佳）什么是机械工程？机械工程是一门利用物理定律和化学规律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程以自然科学和技术科学为理论基础，结合生产实践中的技术经验，研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题。

西安交通大学机械工程教育肇始于1913年，一百余年来，学校培养了以人民科学家钱学森为代表的数以万计的科技栋梁。今天，我们特别邀请到西安交通大学机械工程学院常务副院长雷亚国、西安交通大学机械工程学院教授李涤尘，为大家介绍机械工程类专业的发展历程、特点、优势等。 

雷亚国介绍，今年，是机械工程学院办学的第111个年头，也是学校办学历史最悠久、实力最雄厚、最具影响力的学院之一。目前，机械学院拥有全职院士3位、双聘院士7位、各类国家级人才55人。机械学院拥有精密微纳制造技术全国重点实验室等13个国家或国际级的科研教学平台，以及21个省部级科研平台。在全国高校第五轮学科评估中，学校机械学科位列第一方阵。

李涤尘表示，在推进教学改革方面，西安交通大学一是把传统的机械和电子科学、生命科学、新能源学科等新的学科方向融合起来，充分拓宽学生的学习领域；二是注重学生综合能力的培养，除了学习专业知识，还要让学生学习和掌握经济和管理方面的知识；三是以国家重点实验室、国家工程中心、国家创新中心等平台为依托，让学生们有机会面向前沿科学、基础科学、工程科学等开展基础研究、应用基础研究。学校还鼓励学生们参加各类学科竞赛、学业竞赛、创新竞赛，在实践的过程中提升学生的创新能力和综合素养。

(责编：李昉、熊旭)

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