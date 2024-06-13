2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校，肇始于1902年创建的三江师范学堂，坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的历史文化名城、博爱之都——南京。作为教育部直属的重点综合性大学，学校是国家“985工程”和“211工程”建设高校、国家“双一流”建设高校、国家级双创示范基地。

学校在第五轮学科评估中优异学科数量和优秀学科体量均取得跃升，学科总体实力稳居全国高校“第一方阵”。哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、信息资源管理等16个学科入选第二轮“双一流”建设名单，64个学科入选国家级一流本科专业建设点。

人民网：2024年，学校有哪些新的招生亮点？

南京大学：“在南大，人人都能学AI”。学校面向全体本科新生搭建“人工智能通识核心课程体系”，在全国高校首开先河。学校将建设“1+X+Y”三层次“人工智能通识核心课程体系”，从知识、能力、价值观与伦理三个维度开展教育教学；探索人工智能与教育深度融合的实践路径，在教学内容、师资团队、教学方式、学习方式、考核方式等方面推动变革；以加强科教融汇、产教融合为抓手，与科研机构、产业企业联合打造人工智能实践应用平台，创设各类实践应用场景；汇聚各类资源提供软硬件支持保障，以人工智能赋能课程改革和拔尖创新人才培养，培育和提高学生的智能素养、创新能力和智能时代终身学习的能力。

人民网：学校有哪些新的招生项目？

南京大学：2024年，南京大学将深耕跨学科创新人才培养，拓展双学位班招生，新设两个双学位班招生项目。

一是智能系统集成实验班，依托自动化和工业工程专业，从工业智能技术与系统集成思维两个维度，主动对接工业现代化战略对技术与管理复合人才的需求，面向智能化改造与数字化转型，培养复合型创新人才。在这个实验班完成毕业要求和条件的，授予工学和管理学两个学士学位。

二是大数据与传播实验班，面向国家媒体融合战略需求，电子政务发展需求和互联网行业需求，培养拥有深厚人文社会科学素养、全面掌握新闻专业技能和数字媒体运营知识、具备卓越发展潜质和创新能力，能够应用多元知识进行数据分析处理的数字传播交叉复合型人才。在这个实验班完成毕业要求和条件的，授予管理学与文学两个学士学位。

人民网：请介绍一下学校的优势学科、专业情况。

南京大学：学校“以科学名世”。从“双一流”学科建设点和评估A类学科分布来看，南大在文史哲、外语、物化生等强势文理科上表现突出，特色学科“一天一地”实力超群。随着新工科、新文科、新医科的持续推进，南大在计算机、软件、电子、光学、通信、环境、材料等工程学科中也大放异彩；经济、管理等社会科学齐头并进；建筑、规划、临床、口腔等也独具特色。包含这些专业的人文科学试验班、社会科学试验班、数理科学类、电子信息类等是考生与家长非常青睐的专业。报考工科试验班的同学，很多会选择其中的自动化、材料物理和四年制的城乡规划等专业。

另外，南京大学临床医学被列入教育部卓越医师培养计划，开设本博贯通培养通道。近年来，80%的学士攻读博士学位。依托南京大学强劲的基础学科支持，院士领衔的师资队伍，学生发展更具潜力。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策。

南京大学：学校近年录取专业志愿满足率达99%左右。学如所愿，新生入学即享14个拔尖计划2.0（数量位居全国高校第2）二次选拔机会。推行专业准入准出机制，92个专业全面开放，学生在大一、大二阶段可以自主选择专业。近年来，学生经过大类培养分流的第一志愿满足率为90%左右，前两志愿满足率高达97%左右。成如所愿，高年级阶段学生还可以通过自由选择课程，并根据课程修读情况，申请从最适合、最心仪的专业实现跨专业毕业准出，成就自己的专业理想。

(责编：郝孟佳、熊旭)