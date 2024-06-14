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海口面向全球招聘342名急需紧缺人才

2024年06月14日08:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：海口面向全球招聘342名急需紧缺人才

海口市委人才发展局、海口市人力资源和社会保障局13日联合发布《海口市2024年面向国(境)外高校毕业生招聘引进企事业单位急需紧缺人才公告》，启动海外招才引智活动。

海口聚焦先进制造业、现代服务业、生物医药和总部经济等重点产业，面向国(境)外高校毕业生招聘引进企事业单位人才342名。其中，事业单位岗位19个、法定机构岗位10个、国有企业岗位61个、重点园区企业岗位252个。

海口江东新区管理局、海口国际投资促进局10个岗位鼓励外籍人才报名。在法定机构、国有企业71个岗位中取消笔试环节，将直接采取面试进行招聘。海口还突出招引高学历专业化人才，此次拟招引具有博士研究生、硕士研究生学历人才131名，占比38.3%。

记者了解到，在此次公布的岗位需求中，部分企业管理人员或者科研人员岗位薪酬较高，年薪30万元以上的岗位有21个，年薪20万至30万元的岗位共73个。

海口市委人才发展局介绍，海南自贸港建设进程不断加快，为海外人才干事创业提供了广阔空间和难得机遇。下一步，海口将千方百计解决人才关心关注的住房保障、子女教育、医疗服务等现实问题，为人才安居乐业解决后顾之忧。

(记者 张茜翼)

(责编：郝孟佳、李昉)

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