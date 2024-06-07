原标题：“科技神器”护航平安高考

良好的考试环境对高考学子来说至关重要。近年来，我国多地多部门综合施策，纷纷亮出“科技神器”，在考试安全、考试组织、考生服务等方面采取切实有效的保障措施，全力护航“平安高考”。

北京：搭建实时智能巡查全覆盖技术

5月底，北京市育英中学考点举行2024年高考考务培训会，对监考员们进行全流程“模拟演练”。

北京市海淀区高招办主任李晓丹介绍，在防止高科技作弊方面，北京今年搭建高考实时智能巡查全覆盖技术，即依托现有视频巡查系统，采用先进AI技术和深度学习算法，搭建实时智能巡查平台，专门应用于考试监考等场景。它利用人工智能技术分析视频，实时捕捉识别考试违规和异常行为，实现考场群体事件、考生违规行为实时报警，以及保密室风险预警等，大大减少由于人为因素引起的误判或疏漏。

这种技术能够在保证公正客观的同时，高效处理考场内的海量监控信息，不仅减轻监考工作人员的压力，还显著提高事后回溯审查的速度，整体提升考务信息化管理效能，确保高考平安、公平。

山西：密织高科技作弊防护网

据山西省招生考试管理中心相关负责人介绍，为确保2024年高考安全平稳顺利进行，今年山西省进一步加强安全保密管理，推出多项保障措施，护航莘莘学子追梦之路。

山西省大同市城市管理局提前进入“备考”状态，在高考前对考点区域道路进行排查，对部分考点区域道路进行复测，确保考生出行安全。

同时，山西省还加强了标准化考点建设，升级网上巡查系统，打造“六位一体”的高科技作弊防护网，全力以赴实现“手机（含5G）等通信设备在高考中带不进、用不了、传不出”的工作目标。

山西省招生考试管理中心相关负责人表示，2024年山西省各地要继续深入开展形式多样的诚信考试宣传教育，重点宣讲新修订的《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国教育法》中考试作弊入刑等处罚条款，教育考生知法、守法，引导考生诚信高考，拒绝作弊，并加强对考试工作人员的培训和管理，提升职业素养和责任意识。

黑龙江：采用“2+1”入场安检模式

黑龙江省哈尔滨市教育局相关负责人介绍，今年哈尔滨市将有5.29万余名考生参加高考，哈尔滨市共设18个考区，73个考点。全部考点均为标准化考点，实行全程实时监控录像。

哈尔滨市将防范手机作弊作为高考安全排查重点，严禁考生携带手表、手机、电子设备等非考试必需物品进入考点。哈尔滨市所有考点全部配备“智能安检门”，采用“2+1”入场安检模式，即考生进入考场须经过“两次金属探测仪+一次智能安检门”检测，强化人防、物防、技防等措施，严肃考风考纪，确保考试公平公正。

同时，哈尔滨市打造暖心考场，积极为残障考生提供考试便利。如考生在开考前发现遗忘或丢失证件等，可联系考点考务工作人员，经过身份核验后可先行考试，待下一科目考试时将所有证件补齐即可。

河南：提前监测考点周边电磁环境

今年河南省公安、工信、保密等部门加强协作，重点防范打击高考违纪舞弊行为，营造公平公正的高考环境。

按照部署，河南省公安厅将联合网信、市场监管、工业和信息化等部门，加强对校园周边通信电子市场和电商平台清理清查，依法查处涉嫌销售考试作弊器材违法违规行为，集中清理收缴作弊设备，对加工生产销售作弊器材的黑工厂、黑作坊深挖彻查，重拳打击；加大对辅导机构App、涉考网站等监管力度，及时发现处置影响高考安全和涉考作弊等各类有害信息。河南省无线电管理系统对重点区域和考点周边进行巡查，提前监测考点周边的电磁环境，严查带有无线电发射设备的车辆、房屋及其人员，对相关频段的无线电信号逐一核实，对危害考试安全的非法信号及时处置。

（记者 韩 荣 华 凌 朱 虹 李丽云 孙 越）

(责编：郝孟佳、李昉)