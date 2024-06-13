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2024高招系列报道

人民网带你读懂大学专业之：土木工程

2024年06月13日16:12 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024高考志愿怎么填？人民网带你读懂大学专业！”系列报道，解读专业特色与就业方向，为考生提供参考。

人民网北京6月13日电 （记者郝孟佳）什么是土木工程？土木工程是指建造在地上或地下，直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施，也指勘测、设计、施工、运维等技术活动，是关系到国民生活品质、整治环境及防治灾害发生的一种公共工程。

在茅以升先生倡议下，东南大学的土木工程专业于1923年建立，是我国最早建立的土木工程专业之一。今天，我们特别邀请到东南大学土木工程学院院长郭彤，为大家介绍土木类专业的发展历程、特点、优势等。

郭彤介绍，土木类专业主要包括土木工程、桥梁与隧道工程、给排水科学与工程、智能建造、工程软件等13个专业。近年来，我国在土木工程领域取得了一系列举世瞩目的成就，基础设施建设及超级工程惊艳世界。例如，有“现代世界七大奇迹之一”之称的港珠澳大桥，世界上最大的单口径射电望远镜——“中国天眼”等。

随着科学技术的进步和工程实践的发展，土木工程不再局限于以往的“安得广厦千万间”，满足人民的安居乐业，已发展成为内涵广泛、门类众多、结构复杂的综合体系。特别是近年来随着信息技术的发展，土木工程不断探索新方向，积极融合计算机、电子、信息、自动化等学科，借助高性能材料、机器人、物联网、大数据等技术，开拓了以智慧基础设施建造与运维、低碳建筑、城市生命线工程等为代表的新领域。

此外，以“信息化”和“智能化”为特色的跨学科的“新工科”专业——智能建造专业，目前已经有100余所高校开设该专业，成为了土木工程领域的“新质生产力”。

在谈到东南大学土木工程学院的优势时，郭彤表示，学校土木工程学科入选教育部首批“双一流”建设学科名单，在全国第四轮学科评估中获得“A+”,并列全国第一，并在全国第五轮学科评估中蝉联佳绩。学校坚持“宽口径、厚基础、重交叉、强创新”的人才培养路径，努力培养具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的德才兼备型土木类领军人才。

东南大学土木工程专业围绕安全、智慧、低碳全面推进土木类创新人才培养综合改革。相继获批“智能建造”新工科专业、“工程大数据与高性能计算”微专业，全面推动“土木+AI”教学改革与跨专业交叉。学生可选择建筑工程、桥梁工程、地下工程、道路工程等方向的课程学习，还可修读人工智能、绿色低碳、经济法律等交叉融合课程。

(责编：李昉、熊旭)

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