原标题：睡眠不足扰乱记忆力机制揭示

美国密歇根大学安娜堡医学院科学家研究表明，当实验鼠睡眠不足时，一个与长期记忆有关的关键大脑信号会减弱，即使睡眠不足后再正常睡眠一晚也不足以修复。这可能有助于解释为什么睡眠不足会破坏记忆力，并有望帮助科学家开发针对性疗法。相关论文发表于12日出版的《自然》杂志。

大脑中的神经元很少单独活动，它们高度关联，经常以有节奏或重复的模式一起放电。一种模式是尖锐的波动，其中一大簇神经元以极其同步的方式放电，随后，第二大簇神经元以特定节奏逐一进行同样的动作，以此类推。这些波纹出现在大脑内的海马体中（海马体是记忆形成的关键）。这些模式被认为有助于神经元与存储长期记忆的新皮层交流。

为了解睡眠不足如何影响记忆，研究团队记录了7只大鼠在几周内探索迷宫时海马体的活动。在实验中，团队经常扰乱一些动物的睡眠，同时让其他动物随意睡觉。

结果显示，反复醒来的老鼠与正常睡眠的相比，具有相似甚至更高水平的尖波波纹活动。但波纹的发射较弱、组织性较差，显示出发射模式的重复明显减少。睡眠不足的动物在恢复两天后，先前神经模式的重建有所反弹，但从未达到正常睡眠动物的水平。

（记者刘霞）

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