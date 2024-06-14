原标题：高考志愿填报应考虑个人优势，不要盲目跟风

6月下旬，高考分数就要出炉。填报志愿成了当下家长和考生最为关心的话题。究竟选择专业还是院校，选择热门的还是有兴趣的，这些看似老生常谈的问题，每年高考落幕后，就成为家长们的烦心事。

6月13日，教育部微信公众号“微言教育”发文，专门介绍了志愿填报的策略。当天，在“志如所愿 智启未来”2024夸克高考信息服务媒体沟通会上，多位专家也一起探讨了志愿填报的痛点和难点。

其实，填志愿也是一次寻找信息、整理信息再作出决策的过程。在实行“新高考”的地区，选科更自由，院校选择范围更广，可以报的志愿数量大幅度增加，这对家长和考生的信息搜寻能力提出了更高要求。

要填好志愿，首先需要了解志愿填报相关政策，做好功课。

高考政策解读专家娄雷介绍，有些家长对升学政策并不足够了解，数据使用得也不够精准有效；有些家长和考生是在分数出来后才开始考虑志愿填报。娄雷认为，其实可以提早准备。对孩子的个性、志向和成绩区间有了解后，家长就可以着手收集信息，确定大致范围和方向了。

“没有任何专家能够解决志愿填报的所有问题。”娄雷说，一些家长寄希望于读几篇文章，看几个短视频就能掌握志愿填报的技巧，但这些了解是不成体系的。市面上高价的一对一志愿填报指导服务，其实并无必要。“家长才最了解孩子。我们要利用好工具，结合实际情况，完成填报。”娄雷建议。

近年来，人工智能很热。从夸克的专业搜索趋势也能看出，人工智能相关专业是家长和学生心中的“香饽饽”。

浙江省宁波中学前校长、浙江省物理特级教师李永培提醒，从学生角度来说，未来要在行业中成才，有志于人工智能专业，至少要符合以下几个条件。首先，对计算机科学有浓厚兴趣，“因为没有兴趣不能坚持到底”。其次，也要有专业基础，比如数理基础、统计学基础等，没有这些，要走得远会面临困难。另外，人工智能是个解决问题的专业，所以要有开放思维，要有解决问题的能力。“填报志愿，首先要考虑自己的优势潜能，了解自己是否志向在此。”李永培说。

要不要选择热门专业？多位专家都提到了兴趣的重要性。

“对热门专业，不能别人觉得好，我就应该觉得好。”娄雷说，“可以到大学毕业班问一问，有多少人选完专业还留在这个专业当中？留下来的，大多是有极大兴趣的，和在学习过程中遇到宝贵机会的。”

北京大学教育学院教授岳昌君坦言，报志愿还是考生本人的意愿最重要。他在常年做高校毕业生就业情况调查中发现，如果学生对专业感兴趣、愿意学，不仅学业表现好，毕业升学机会大，找到工作可能性更大，收入满意度也会更高。当然，理想状态下，考生能将自己的特长、兴趣、专业和市场需求结合在一起。“现在热门的专业，几年后也未必热门；不是热门的专业，其实市场也有需要，只是需求量相对少一些。而有些专业，看似冷门，但是国家需要。”岳昌君说。

而且，在这个变动的时代，分析性思维、创新性思维、弹性和应变能力、自驱力和终身学习的能力……这些能力的培养比专业选择更加重要。“无论去往什么学校，学习什么专业，只要具备这些素养，就有了应对未来挑战的能力。”岳昌君说。

（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)