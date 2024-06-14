人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

选专业还是选院校，选热门还是选兴趣，专家建议——

高考志愿填报应考虑个人优势，不要盲目跟风

2024年06月14日07:53 | 来源：科技日报
小字号

原标题：高考志愿填报应考虑个人优势，不要盲目跟风

6月下旬，高考分数就要出炉。填报志愿成了当下家长和考生最为关心的话题。究竟选择专业还是院校，选择热门的还是有兴趣的，这些看似老生常谈的问题，每年高考落幕后，就成为家长们的烦心事。

6月13日，教育部微信公众号“微言教育”发文，专门介绍了志愿填报的策略。当天，在“志如所愿 智启未来”2024夸克高考信息服务媒体沟通会上，多位专家也一起探讨了志愿填报的痛点和难点。

其实，填志愿也是一次寻找信息、整理信息再作出决策的过程。在实行“新高考”的地区，选科更自由，院校选择范围更广，可以报的志愿数量大幅度增加，这对家长和考生的信息搜寻能力提出了更高要求。

要填好志愿，首先需要了解志愿填报相关政策，做好功课。

高考政策解读专家娄雷介绍，有些家长对升学政策并不足够了解，数据使用得也不够精准有效；有些家长和考生是在分数出来后才开始考虑志愿填报。娄雷认为，其实可以提早准备。对孩子的个性、志向和成绩区间有了解后，家长就可以着手收集信息，确定大致范围和方向了。

“没有任何专家能够解决志愿填报的所有问题。”娄雷说，一些家长寄希望于读几篇文章，看几个短视频就能掌握志愿填报的技巧，但这些了解是不成体系的。市面上高价的一对一志愿填报指导服务，其实并无必要。“家长才最了解孩子。我们要利用好工具，结合实际情况，完成填报。”娄雷建议。

近年来，人工智能很热。从夸克的专业搜索趋势也能看出，人工智能相关专业是家长和学生心中的“香饽饽”。

浙江省宁波中学前校长、浙江省物理特级教师李永培提醒，从学生角度来说，未来要在行业中成才，有志于人工智能专业，至少要符合以下几个条件。首先，对计算机科学有浓厚兴趣，“因为没有兴趣不能坚持到底”。其次，也要有专业基础，比如数理基础、统计学基础等，没有这些，要走得远会面临困难。另外，人工智能是个解决问题的专业，所以要有开放思维，要有解决问题的能力。“填报志愿，首先要考虑自己的优势潜能，了解自己是否志向在此。”李永培说。

要不要选择热门专业？多位专家都提到了兴趣的重要性。

“对热门专业，不能别人觉得好，我就应该觉得好。”娄雷说，“可以到大学毕业班问一问，有多少人选完专业还留在这个专业当中？留下来的，大多是有极大兴趣的，和在学习过程中遇到宝贵机会的。”

北京大学教育学院教授岳昌君坦言，报志愿还是考生本人的意愿最重要。他在常年做高校毕业生就业情况调查中发现，如果学生对专业感兴趣、愿意学，不仅学业表现好，毕业升学机会大，找到工作可能性更大，收入满意度也会更高。当然，理想状态下，考生能将自己的特长、兴趣、专业和市场需求结合在一起。“现在热门的专业，几年后也未必热门；不是热门的专业，其实市场也有需要，只是需求量相对少一些。而有些专业，看似冷门，但是国家需要。”岳昌君说。

而且，在这个变动的时代，分析性思维、创新性思维、弹性和应变能力、自驱力和终身学习的能力……这些能力的培养比专业选择更加重要。“无论去往什么学校，学习什么专业，只要具备这些素养，就有了应对未来挑战的能力。”岳昌君说。

（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部