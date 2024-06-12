吉林大学党委书记 姜治莹

第三十九个教师节到来之际，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出、深刻阐释了中国特有的教育家精神的时代内涵，高屋建瓴、博大精深，充分彰显了习近平总书记深厚的教育情怀、深邃的教育智慧。从“四有”好老师、“四个引路人”到“四个相统一”，再到寄语广大教师大力弘扬教育家精神，这是习近平总书记对新时代加强教师队伍建设提出的新要求，为打造高素质教师队伍、推进教育高质量发展、建设教育强国，指明了前进方向、提供了根本遵循。

聚焦精神领航，着力坚定广大教师“心有大我、至诚报国的理想信念”。坚定的理想信念是教师安身立命之基、教育报国之本，是教师首要的政治标准。吉林大学坚决践行习近平总书记对黄大年先进事迹、给全国高校黄大年式教师团队代表回信重要指示精神，矢志讲好黄大年故事、弘扬黄大年精神、传承黄大年事业。学校组建黄大年同志先进事迹报告团，建设黄大年纪念馆，成立黄大年试验班，共建黄大年育人基地，设立黄大年教育基金，建成黄大年纪念碑，塑立黄大年雕像，建设黄大年科研楼，创作黄大年系列文艺作品，开展纪念黄大年主题活动，举办“我的中国心”吉大人科研报国故事分享会，全方位学习、宣传黄大年同志先进事迹，于润物无声中坚定广大教师爱国报国的理想信念，激发广大教师融入民族复兴、助力强国建设的满腔热忱。

聚焦师德涵养，着力塑造广大教师“言为士则、行为世范的道德情操”。学高为师，身正为范，老师是学生的镜子，学生是老师的影子。吉林大学始终将师德师风建设作为重要工作，成立党委教师工作委员会，制定师德考核实施办法，落实教师思想政治素质和师德师风首要要求和第一标准，立好风向标、用好指挥棒。学校领导班子成员带头参加思政课教师集体备课，定期为新入职党员教师讲授专题党课，与青年教师开展座谈交流。开展“师德标兵”先进个人等评选活动，以师德先进榜样引领教师成长。组织开展新聘教师入职宣誓，在教师节组织教师诵读《吉林大学教师赋》，坚定初心、明确使命。

聚焦敬业素养，着力培育广大教师“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”。教师只有具备扎实的学识积累和丰厚的知识储备，才能在教学中做到信手拈来、游刃有余。吉林大学坚持将上好课、教好书、育好人作为评价教师的基本要求，以打造黄大年式教师团队为重要抓手，引导教师回归初心、聚焦主业、潜心教学、矢志育人。召开高水平黄大年式教师团队建设推进会、签订团队建设任务书，校领导包保对接、全程参与、强化指导。出台黄大年式教师团队五年建设工作方案，明确责任机制和管理机制，加强对国家级、省级和校级团队的政策支持，确保团队建设高质量推进。目前，学校4支教师团队入选全国高校黄大年式教师团队，数量居全国高校首位；8支团队入选省级团队，并自主建设13支校级团队，着力构建分类支持、衔接有序、科学合理的培育机制。

聚焦教育实效，着力提升广大教师“启智润心、因材施教的育人智慧”。一名好老师，不仅要教书，更要育人，不仅要启智，更要润心。吉林大学不断提升教师的育人本领和教学方式，构建以教师“立德为师”、管理人员“明德任责”、专业技术人员“厚德强技”为重点的各系列覆盖、分层化实施的培训体系。采取教学午餐会、工作坊、专题报告会和研讨会等形式，帮助教师更新教学理念、提高教学水平。坚持以赛促教、以赛促学、赛训结合，构建了三级教师教学竞赛体系，推动教师在比赛中夯实教学基本功。涌现出全国“杰出教学奖”获得者、全国教书育人楷模孙正聿等一大批教学名师。

聚焦价值追求，着力厚植广大教师“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”。吉林大学始终教育引导广大教师把真情、真心、真爱贯穿教书育人全过程。出品纪录片《吉大教师》，创设精品栏目《青年师说》，出版《道不远人》《浪花的足迹》《精神的回响》系列文集和书籍，打造国家艺术基金项目——原创话剧《先生向北》等一批文艺作品，以学校“北上”先驱听党指挥、为国担当，扎根东北、兴教育才的家国情怀，以战略科学家黄大年、中国量子化学之父唐敖庆等以身许国、投身教育的使命担当，教育引导广大教师悉心从教、精心育人、用心治学。

聚焦格局视野，着力树立广大教师“胸怀天下、以文化人的弘道追求”。广大教师只有胸怀世界，放眼未来，弘扬全人类共同价值，才能培养出具有宽广国际视野和深厚家国情怀的人才。吉林大学不断提升广大教师的全球视野和博大胸襟，打造了一主五辅的人才引育体系，以“培英工程计划”为重要抓手，重点支持优秀青年人才到国外顶尖大学学习交流合作。以“海（境）外人才恳谈会”和“鼎新青年学者论坛”作为海外引才重要渠道，广泛延揽海内外高水平人才。与42个国家和地区的308所高校和科研机构建立了合作关系，引导教师放眼世界、胸怀天下、志存高远，站在构建人类命运共同体的高度，秉持兼容并蓄的理念，学习和吸收各类先进文化知识，反哺培育时代新人。

(责编：李昉、熊旭)