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国家开放大学：风雨兼程四十五载 砥砺奋进再谱新篇

2024年06月20日10:28 |
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国家开放大学是教育部直属，面向全国开展开放教育的新型高等学校。今年是国家开放大学建校45周年。45年来，学校致力于推动信息技术与教育教学的深度融合，利用现代信息化手段扩大优质教育覆盖面，致力于打造“没有围墙的大学”“云端的大学”，为推动全民终身学习的学习型社会建设作出了重要贡献。

听党话 跟党走——

一张蓝图描绘到底

1978年2月，邓小平同志亲自倡导并批准创办中央广播电视大学。2012年7月，国家开放大学在中央广播电视大学基础上揭牌成立。2023年3月，国家开放大学加挂国家老年大学牌子。

45年来，学校始终坚持以全面加强党的领导为根本保证、以服务国家战略需求为根本导向、以立德树人为根本任务，以服务最广大人民群众为办学定位、以全国一体化办学为发展优势、以改革创新为动力引擎，走出了一条扎根中国大地、适合中国国情、富有中国特色的新型大学发展之路。

重内涵 抓质量——

立德树人谱写新篇

办学45年来，学校发挥制度优势和体系优势，主动服务经济社会发展需要，为学习型社会建设作出了应有的贡献。

全国办学体系由国家开放大学总部、44所省级开放大学、2744个学习中心组成，构建了世界上规模最大的远程教育中国模式。累计招收开放教育高等学历学生2572万人，占全国受过高等教育人数的10.3%；累计毕业生1961万人，占恢复高考以来我国大学毕业生总量的8.5%。

目前，学校在籍生456.7万人，接近高等教育在学总规模的十分之一。学校连续20年组织实施“一村一名大学生计划”，累计招生107.5万人、培养乡村本土人才74.6万人，累计培养高素质军事人才50.9万人，高素质产业工人32.9万人，残疾学生万余名。学校研发学历教育智慧平台，支撑456.7万学历教育学生的学习需求。

担使命 强服务——

国开精神不断彰显

45年来，国家开放大学积极承担社会责任，展现了国开精神、国开力量、国开担当。国家开放大学终身教育平台汇聚超过100万个课程资源，累计服务终身学习者6000万人次，注册用户达到680万。面向社会公众累计提供非学历教育服务超过20亿人次，为社会成员建立终身学习档案1754万个。

国家老年大学坚持“德学康乐为”办学宗旨，在全国设立5.5万个基层学习点。迭代升级全国老年教育公共服务平台，汇聚43.6万个、408.9万分钟课程资源，累计提供学习支持服务5708万人次，服务老年学员达2214万人。

强实力 扩影响——

国开形象屡获赞誉

45年来，开放教育实力显著增强，向国际社会展现了国家开放大学新形象。学校先后在共建“一带一路”国家设立了20所海外学习中心，与近30家海外院校和机构签署了合作伙伴协议，覆盖亚洲、非洲、大洋洲近30个国家和地区。推动成立中国—东盟数字教育联盟，积极与东盟国家开展广泛而深入的合作。

2017年10月，在国际开放与远程教育理事会第27届世界大会上授予国家开放大学“杰出机构奖”。2021年4月，“一村一名大学生计划”获联合国教科文组织教育信息化奖，为世界扶贫减贫贡献了“中国智慧”和“中国方案”。

站在新的起点上，国家开放大学将坚持以立德树人为根本任务，抢抓建设教育强国的历史机遇，一体化协同推进开放教育高质量创新发展，以数字赋能终身学习服务学习型社会、学习型大国建设，为强国建设民族复兴伟业作出新的更大贡献。

（来源：国家开放大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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