展演现场，同学们在表演节目《云冈飞天印象》。校方供图

人民网北京6月13日电 （记者林露）近日，由北京大学百周年纪念讲堂与云冈研究院共同主办的“北大讲堂·云冈”青年创艺工坊阶段性成果暨舞燕园汇报展演在京举行。来自青年创艺工坊的64名学生，以“云冈经典艺术”为主题，从乐舞、影像、艺术设计等方面进行再创作，以跨媒介方式诠释对云冈文化的深刻理解。

作为世界文化遗产，云冈石窟是中华文明的艺术瑰宝，也是民族融合与文化交织的历史见证。“通过研究，我和小伙伴们对云冈石窟造像艺术有了更全面的认知，这些经历培养了我们对传统文化的认同感、文化自信以及民族自豪感。”北京大学元培学院2021级本科生肖茜之说。

北京大学教务部副部长、元培学院副院长刘建波介绍说，“北大讲堂·云冈”青年创艺工坊项目于2024年3月正式启动，旨在为青年学子打造跨专业、跨学科、跨校际的合作发展平台，进一步推动中华优秀传统文化的保护与传播。

云冈研究院院长、北京大学考古文博学院教授杭侃表示，文化遗产的保护和传承离不开青年人的参与，离不开跨学科的交流，更需要跟得上时代发展的步伐。希望能有更多青年人通过社会实践关注和热爱文化遗产保护事业。

活动现场，百余名青年学子置身数字艺术营造出的历史隧道，感受历史脉络，享受视听盛宴，文化自信在青年人的心中生根发芽。

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