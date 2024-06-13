人民网北京6月13日电 （记者孙竞）为促进义务教育语文课程的创新发展，“基于学习进阶的六步备课思维模型”教学研讨会11日在北京市海淀区实验小学举办。

据介绍，本次研讨会旨在推出语文学科两大关键能力“阅读理解”“欣赏评价”的学习进阶模型及其使用策略。这一研究成果是北京教育科学研究院基础教育教学研究中心小学语文教研室继“基于学习进阶的六步备课思维模型”后推出的又一阶段性成果。

研究团队代表介绍，两个能力的学习进阶模型都包含四层八阶，二者既有相同的基础，也有不同的发展路径。其中，阅读理解能力包括理解文字、理解文本、理解作者、理解自我四层；具体分为认读文字信息、识别内容信息、关联表层信息、推论深层信息、整合多元信息、抽象规律信息、拓宽情境视野、建构理解模型八阶。欣赏评价能力包括理解文字信息、描述文本感受、做出公共判断、形成个性品评四层；具体分为认读信息、识别内容、体味细节、整合体验、把握标准、辨析特征、关联品评、建构新思八阶。

北京教育科学研究院副院长张熙认为，六步备课思维模型始终秉持着问题导向的原则，对课程改革中的关键问题进行持续、深度的研究。北京大学语文教育研究所所长汪峰表示，该研究锚定了语文学习中的重点问题，能够帮助教师们更加精准地把握学生的学习进程，针对不同阶段学生的需求提供个性化的教学支持。

“整个研究从国家课程标准出发，结合核心素养的内涵，揭示了学生在两个语文学科关键能力上的发展路径，将关键能力培养有效落实到课堂教学中，实现了教学评议一体化。”北京教育科学研究院基础教育教学研究中心张咏梅表示，希望为广大语文教师提供一个更加整体化、结构化、科学化的备课视角，为语文教学注入新的活力和智慧。

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