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助梦高考生 校长有话说——

西安电子科技大学校长张新亮：期待金秋九月与你们相遇

2024年06月14日16:56 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，广大学子即将迎来全新的旅程。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们前程似锦、金榜题名！ 

人民网北京6月14日电 （记者郝孟佳）2024年全国高考落下帷幕，西安电子科技大学校长张新亮向广大学子致以诚挚的祝福。“同学们，祝愿你们金榜题名，前程似锦，期待金秋九月与你们相遇西电。”

张新亮介绍，西安电子科技大学是一所在“传承”与“创新”中不断前进的大学。学校“红色基因”深厚，延续着中国高校最长的红色根脉，被老一辈革命家称为“科学的千里眼、顺风耳”。学校始终肩扛“信息报国”的使命，开辟了我国电子与信息学科先河，电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、机械工程排名全国前列。在雷达、通信、工业软件、电子元器件、天线与机电耦合等领域产出了一大批标志性成果，并成功应用于“大国工程”“大国重器”。

张新亮表示，学校的毕业生80%以上就业于国家战略导向单位和行业领军企业。当前，学校正围绕“全面提升人才自主培养质量、全面提升服务国家重大战略能力”不断探索创新，向着“特色鲜明世界一流大学”的战略目标挺膺迈进。

“你们将在交叉融合的学科体系中锻造优势，在高质量课堂和实习实践中磨练硬功，在科教融合、产教融合与对外开放办学的丰富资源中拓展能力。”张新亮说，年轻的朋友们，诚挚欢迎你们走进西电，学校将全力为你们成长成才“保驾护航”。

(责编：李昉、熊旭)

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